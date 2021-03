A balazos acabaron con la vida de un agente de Serenazgo

Sujetos desconocidos no tuvieron piedad con Percy Luis Delzo Huisa, un agente de Serenazgo de la Municipalidad distrital de Asia, para asesinarlo. Le dieron tres balazos en el cuerpo en el kilómetro 115 de la Panamericana Sur para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

PRESUMEN QUE EL MÓVIL SERÍA UN POSIBLE AJUSTE DE CUENTAS DEBIDO A QUE NO ESCAPARON CON LAS PERTENENCIAS DE SU VÍCTIMA

La víctima mortal se encontraba en el asiento del timón de un auto negro de placa AFD-245 a la altura de Sarapampa, en la vía de norte a sur. De pronto, los malhechores lo interceptaron para ultimarlo sin arrebatarle ninguna de las pertenencias que portaba en esos momentos.

Leer también [Cuatro policías son intervenidos por participar de asaltos y transportar droga]

Fue un transportista que transitaba por la carretera quien se percató que el vehículo estaba estacionado. Descendió de su unidad y se percató del fallecido, por ello procedió llamar a la central 105. Hasta la zona llegaron los peritos de criminalística y la policía para investigar el caso.

Por la modalidad del ataque, las autoridades sospechan que el móvil del asesinato sería un presunto ajuste de cuentas. Sin embargo, sus familiares y amigos lo recuerdan como una persona muy amable, correcta y no le conocían problemas con otras personas.

“Hermanito te fuiste, me has dejado el corazón roto, una persona humilde, carismática, cariñoso, te vas al lado del Señor. Este no es un adiós, es un hasta pronto hermanito. Desde cielo ilumina a mis hermanos, tu esposa, hija y padres”, lamentó su hermana Olga mediante Facebook.