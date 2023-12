Acusa de bruja a su mamá y la asesina

MAL HIJO LLEGÓ JUNTO CON SUS CUÑADOS A CASA DE LA VÍCTIMA Y LA ATACÓ PORQUE DIJO QUE LE HACÍA BRUJERÍA A SU ESPOSA

Salvajismo total. Un hombre acusó a su madre de haberle hecho brujería a su esposa y, junto con sus cuñados, la atacó a cuchilladas y machetazos hasta dejarla gravemente herida. La mujer falleció después de dos días de agonía en un hospital.

Irene Nancy Cuni denunció el ataque que sufrió su madre Elena Oyiya, de 47 años, cuando se encontraba en su vivienda del caserío Dos de Mayo, en ciudad Constituciòn, en la región Ucayali.

“Cerca de la medianoche del día 11 de diciembre mi hermano Òscar Rodolfo Cuni llegó hasta mi casa y yo dormía con mi mamá. Estaba acompañado de sus cuñados llegaron y le gritaron que era una bruja y que le había hecho brujería a su mujer por eso ella se había puesto mal”, narró la joven de 19 años de edad.

Luego afirmó que los hombres estaban armados con cuchillos, un machete y una escopeta de caza. “A mi apuntaron con la escopeta para que no me mueva, mientras mi hermano y su cuñado atacaron con el cuchillo y el machete a mi mamita que les rogaba que no le hicieran nada, que ella no sabía de lo que le hablaban”, aseveró.

Leer también [¡Riesgo mortal! Manipulación incorrecta de pirotécnicos puede ser letal][

Dijo que producto del ataque dejaron con un brazo mutilado a la mujer, así como múltiples heridas en la cabeza, el rostro, el cuerpo y las piernas. Luego huyeron mientras junto con los vecinos trasladaron a la herida al hospital amazónico Yarinacocha, donde quedó internada hasta que perdió la vida 48 horas después.

La policía tomó conocimiento del caso e inició la búsqueda de los criminales.