Alcalde del Rímac no gasta ni un sol del presupuesto asignado

Municipalidad Rímac

La Municipalidad del Rímac, que tiene como alcalde a Néstor De La Rosa Villegas, forma parte del grupo de municipalidades que se encuentran en la cola de la ejecución de recursos destinados para la atención de proyectos de inversión, con un 0% de avance en su ejecución.

Según el portal de transparencia se visualiza que cuentan con S/ 3’192,893 asignados a estudios de pre inversión y no han gastado ni un sol del presupuesto asignado, ¿qué se encuentran formulando que no pueden presentarlos aún? Se requiere que un grupo de especialistas en el tema formulen buenas propuestas de proyectos de inversión que a la brevedad puedan ser aprobadas, sin sufrir cambios ni modificaciones en el transcurso del proceso hasta su aprobación y empiece la ejecución o ¿es que acaso la población de la Municipalidad no requiere la implementación de proyectos de inversión que ofrezcan buenos servicios u obras en su distrito?

Increíblemente, la Municipalidad cuenta con un proyecto de inversión con CUI 2317574 Mejoramiento de los Espacios Públicos de Recreación Pasiva Plaza Comedor, Parque La Nena, Plaza Santo Madero, Plazuela Sanchez Cerro, Parque N° 3, Mirador Leticia, Tanque de Agua y Parque Virgen Medalla Milagrosa, en el AA.HH. Leticia – Cerro San Cristobal, que se encuentra aprobado, es decir, viable desde el 12 de abril del 2016 y que debió culminar el 30 de octubre del 2018; sin embargo, contra todo pronóstico al I trimestre del año 2023 no ha presentado ningún avance en su ejecución, considerando que la viabilidad viene de años anteriores, cuenta con una programación de gastos, entonces no debería presentar ningún inconveniente en que la obra, a pesar que se haga fuera de fecha, se haya culminado en este primer trimestre en la nueva gestión. Definitivamente, analizar, terminar y cerrar la ejecución de proyectos de inversión no son prioridades para la nueva gestión.

RECURSOS NO EJECUTADOS DEMUESTRA INEFICIENCIA

De acuerdo a lo desarrollado en la presente nota, se conoce que muchos de los proyectos de inversión que no han gastado y no presentan ningún avance en su ejecución a la fecha, han sido aprobados entre el 2019 y 2020 y cuentan con presupuesto listo para ejecutar cada año, por lo que no se puede justificar la no ejecución de recursos en los primeros meses del año, esto solo reconfirma que la baja capacidad de gasto es recurrente en los gobiernos locales, lastre que las nuevas gestiones y autoridades ediles deben erradicar.

Resulta necesario e importante, que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o la que haga sus veces en las Municipalidades sea liderado y esté conformado por trabajadores con experiencia y conocimiento en la aplicación de la normatividad vigente sobre el tema, en el manejo de grandes cantidades de dinero y con el compromiso fehaciente de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país en beneficio de la población.

Así también, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, debe evaluar rigurosamente la autorización y/o aprobación de transferencias de partidas (recursos adicionales al presupuesto asignado) a favor de gobiernos locales y no transferir recursos a municipalidades que cuentan con un bajo nivel de ejecución y lo que es peor, que es una realidad de muchas municipalidades, no ejecuten recursos; no pudiendo reorientar el presupuesto a otras necesidades en las que el gobierno debería priorizar.