Alianza Lima: Brian Farioli no pasó los exámenes médicos

El volante argentino Brian Farioli se sometió a las pruebas médicas esta tarde, pero no logró superarlas de manera satisfactoria, lo que impide su incorporación oficial al equipo ‘blanquiazul’.

Este viernes 3, Brian Farioli se presentó en las instalaciones del ‘equipo del pueblo’ para someterse a los exámenes médicos correspondientes, paso necesario para formalizar su incorporación al club. Sin embargo, horas más tarde surgieron rumores de que el jugador no habría superado las pruebas de forma satisfactoria, algo que finalmente fue confirmado.

Radio Programas del Perú (RPP) anunció la noticia a través de sus redes sociales: “Brian Farioli no jugará en Alianza Lima. Futbolista no pasó los exámenes médicos de forma satisfactoria. El estado actual del volante no encaja con los tiempos y necesidades del club victoriano. Directiva trabaja salida legal con el jugador”.

Este contratiempo representa un revés en los planes de Alianza Lima, que buscaba reforzar su plantel con el jugador argentino. Ahora, el club victoriano deberá trabajar en soluciones legales y explorar nuevas opciones en el mercado de fichajes para afrontar la temporada con un equipo competitivo.

Cabe añadir que el “futbolista no firmó contrato con el club. Solo se envió una carta de intención de contrato, la misma que condicionaba la ejecución del acuerdo a los exámenes médicos satisfactorios. Se trabaja acuerdo legal para evitar contingencias con dicha comunicación”.

Las lesiones

Más allá de que Alianza Lima llegue a un acuerdo con Brian Farioli y tenga la posibilidad de incorporar a otro futbolista de cara a la próxima edición de la Liga 1 y la Copa Libertadores, no deja de un error de planificación de la directiva ‘blanquiazul’, debido a que se conocía el presente y las recientes lesiones del argentino.

Esta misma solo le permitió afrontar ocho partidos en la temporada pasada de la Liga Profesional Argentina. Posteriormente, volvió a sentir una molestia, la cual no estaba vinculada a su lesión principal, pero que no lo dejó terminar la campaña sumando minutos.