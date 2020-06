Ansel Elgort es acusado de violar a menor de edad

Ansel Elgort, actor estadounidense de “Bajo la misma estrella” fue acusado de haber agredido sexualmente a una menor en el año 2014. Las acusaciones fueron hechas a través de Twitter por la supuesta víctima, que responde al nombre de Gabby.

En su declaración, la mujer narró que comenzó a intercambiar mensajes con el protagonista de “Baby Driver” por medio de la aplicación de Snapchat.

“Sentí que mi mente se había ido, estaba en shock, no podía irme, solo medía 1.57 metros y pesaba 44 kilogramos. Me hizo pensar que así es como se suponía que era el sexo. Yo era muy joven y él lo sabía. También me dijo cosas como ‘vas a ser una señorita tan hermosa cuando seas mayor’”, fueron las palabras de la joven.

Cabe mencionar, que hasta ahora el actor no se ha manifestado. Elgort es el segundo actor de la película “Baby, el aprendiz del crimen” que es acusado de abuso sexual, el primero fue Kevin Spacey.