Aprende a importar juguetes chinos y lleva tu negocio al éxito

Hoy en día muchos tienen el deseo de emprender un negocio y se inclinan por la venta en linea de juguetes chinos para niños.

En la actualidad el mercado infantil está abarrotado por la cantidad de personas que también ejercen el mismo deseo y el mismo negocio, sin embargo, nosotros te presentamos un guía que te ayudará a ti, emprendedor, a no sólo adquirir mercadería dentro de tu zona de confort sino, te enseñaremos cómo importar juguetes chinos, una nueva forma de hacer crecer tu negocio y llevarte al éxito.

Importar juguetes desde China

Muchas empresas y emprendedores se sienten algo perdidos y temerosos ante la idea de importar juguetes chinos debido a las numerosas variedades que existen y el hecho de que se trate de un mercado que cambia constantemente.

Para ello es necesario saber que China controla aproximadamente el 46 % del mercado mundial de exportación de juguetes, siendo así el líder destacado en la industria de juguetería a nivel mundial.

Estos datos parecen respaldar la opción de China como un país líder en el desarrollo de la industria de juguetes y la colocan como una de las opciones más populares entre las empresas y negocios que quieren realizar importaciones de juguetes.

Ante ello, este artículo te enseñará a cómo importar juguetes chinos, incluyendo cómo comprar juguetes en China, encontrar proveedores de forma segura y algunos puntos más.

Tipos de juguetes que debes importar desde China para hacer crecer tu negocio

Los importadores de diferentes países prefieren importar juguetes clásicos como: pelotas, autos y animales de peluche, porque todos estos juguetes clásicos tienen una demanda grande y estable cada año. No es necesario preocuparse por la venta ya que siempre hay clientes que los quieren. Para ello debes aprender a cómo seleccionar los juguetes según el requerimiento en demanda.

Juguetes gastronómicos: Comenzando con las comidas de moda, pasando por los mercados y granjas hasta llegar incluso a los Foodtrucks, existe una gran variedad de formas creativas en las que los alimentos se han ido abriendo camino en el pasillo de los juguetes.

Materiales extraños: Los compuestos “raros” y reutilizables como la arena cinética, diferentes tipos de masilla y similares se han vuelto muy populares en los últimos tiempos. Además, los expertos explican que los juguetes basados en este tipo de materiales son una buena forma de hacer que los niños aprovechen su lado creativo, permitiéndoles familiarizarse con diferentes texturas y estilos de diseño y construcción.

Juguetes nostálgicos: Las cifras señalan que son cada vez más los adultos que adquieren juguetes para ellos mismos, probablemente para rememorar épocas pasadas recordando su niñez. Está demostrado que la nostalgia está relacionada con el incremento de las ventas, lo que ha implicado que las empresas del mundo de los juguetes presten mayor atención en el segmento adulto.

Juguetes basados en el futuro de los niños: Los juguetes basados en profesiones han acompañado a los niños desde hace generaciones. Las tendencias actuales siguen el camino de explotar las habilidades tecnológicas de los más pequeños.

2. Sitios seguros para realizar importación desde China

La zona por excelencia de fabricación de juguetes es Chenghai, acudiendo a proveedores de esta área, las posibilidades de trabajar con fabricantes confiables en cuanto a calidad, precios competitivos y las licencias necesarias aumentan.

Sabemos que el 70% del éxito de una importación está en la selección del proveedor y para evitar perder tiempo valioso buscando las mejores zonas en dónde comprar juguetes para importar, a continuación te detallamos los lugares más populares dentro del país asiático para hacer negocios basados en la importación de juguetes.

Proveedores

Mercado mayorista de Yiwu

En el enorme mercado de Yiwu se puede encontrar cualquier cosa imaginable. La mayoría de proveedores de juguetes se localizan en el primer piso del primer distrito. Se puede encontrar casi cualquier tipo de juguete aquí.

Mercado mayorista de Guangzhou

El mercado mayorista de Guangzhou no aglutina a sus proveedores en una zona concreta, encontrándose estos más dispersos. Los precios son algo más altos si se comparan con los del mercado de Yiwu, aunque las cantidades mínimas para realizar compras son más bajas.

Fabricantes

Shantou (Provincia de Guangdong): La ciudad de Shantou y concretamente el distrito de Chenghai es considerado como el lugar de referencia en cuanto a la fabricación de juguetes y de hecho, la mayoría de juguetes del mundo provienen de aquí.

Yiwu (Provincia de Zhejiang): A parte de ser famosa por su mercado mayorista, en la ciudad de Yiwu también se fabrican juguetes, especialmente de bajo valor económico.

Yangzhou (Provincia de Jiangsu): Para aquellos especialmente interesados en el mercado de los peluches, en poco lugares como en Yangzhou encontrarán mayor variedad.

Wenzhou (Provincia de Zhejiang): En la ciudad de Wenzhou, y precisamente en el Condado de Yongjia existe una especialización en la producción de juguetes educativos y juegos para disfrutar al aire libre, como elementos para parques y zonas de recreo.

Lishui (Provincia de Zhejiang): En Lishui, y especialmente en el Condado de Yunhe, existen numerosas fábricas de juguetes de madera.

Ferias de juguetes en China

Aquí te presentamos información sobre las diferentes exposiciones de juguetes chinos.

Expo de Yiwu

Feria de Cantón

Feria Internacional del Juguete de Guangzhou

Feria de juguetes de China

Feria Internacional de Juguetes y Artículos para Preescolares de Beijing

Hong Kong Toy Fair (principalmente para el mercado de exportación)

Feria Internacional de Juguetes y Regalos de Chenghai

¿Por qué debería importar desde China?

Sin lugar a dudas la importación de juguetes es un negocio rentable teniendo en cuenta que su demanda es constante y China es el origen de las importaciones de estos productos. Si bien importar juguetes no es sencillo, la clave para el éxito es prepararse con tiempo para buscar proveedores que nos ofrezcan la diversidad y el precio ideal para nuestro objetivo.

Los números que arrojan los últimos informes de la Toy Association INC indican que el mercado sigue creciendo año tras año y es una industria que mueve miles de millones de euros de forma anual.

El mercado de juguetes parece estar virando y se observan nuevas oportunidades en el sector. El cierre de establecimientos físicos y cadenas como Toys ‘R’ Us indican que, al igual que en muchos otros mercados, los consumidores están cambiando sus tendencias hacia el mundo online, dejando de lado las tiendas clásicas.

Ante la pregunta sobre por qué importar juguetes de China y no de otro país, se debería partir de ciertos datos para tratar de encontrar una respuesta válida. El hecho de relacionar el término “baja calidad” con “China” es un mito que sigue calando en la mente de muchos compradores. En China se pueden comprar tanto productos de una calidad más que discutible como productos de la mayor calidad posible, todo en función del presupuesto que cada empresa desee destinar en su proyecto. En China se fabrican algunos de los mejores juguetes del mundo y prácticamente no existe ninguna categoría que no se fabrique en el país asiático: Juguetes de madera, juguetes electrónicos, muñecas, juguetes de plástico, juguetes baratos hasta juguetes de lujo.

¿Qué estándares deben cumplir los juguetes para bebés y niños?

Más allá de un bonito diseño y de su capacidad de sorprender o entretener, la seguridad es sin duda lo que más preocupa a los padres a la hora de comprar y poner un juguete al alcance de su hijo, por ello lo primero a tener en cuenta a la hora de comprar un juguete es comprobar si cumple la normativa de seguridad, que se ocupa de que los juguetes que están a la venta en el mercado sean adecuados, NO tóxicos y seguros para cada edad.

Los requisitos esenciales de seguridad son:

Riesgos generales: la salud y la seguridad de los niños, así como de otras personas, como los padres o cuidadores.

Riesgos particulares: riesgos físicos y mecánicos, inflamabilidad, químicos, eléctricos, de higiene y radioactividad.

Por último, recuerde que siempre que tenga un conocimiento claro de todo lo expuesto anteriormente usted podrá realizar una importación exitosa de juguetes chinos y así hacer crecer su negocio.