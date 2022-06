Así empezaron su carrera estos actores antes de ser estrellas de Hollywood

Algunas de las estrellas de Hollywood empezaron desde abajo, siendo extras en algunas películas, sin embargo, en la actualidad son los protagonistas y los mejores pagados. Hoy te indicamos quiénes fueron esos actores que empezaron en Hollywood como unos desconocidos.

BEN AFLECK, LEONARDO DICAPRIO Y MEGAN FOX …EMPEZARON DE EXTRAS Y HOY SON LOS MEJORES PAGADOS

Ben Affleck

El protagonista de ‘Pearl Harbor’ (2001), ‘Daredevil’ (2003) y ‘Batman V Superman’ (2016) tuvo que trabajar muy duro para conseguir la fama de la que goza actualmente. En 1992, cuando Ben Affleck tenía apenas 18 años, tuvo un pequeño papel en la serie ‘Buffy, la cazavampiros’, como el jugador número 10 de un equipo colegial de básquetbol.

Para Ben Affleck, todos los aspectos de su carrera son importantes. Una prueba de ello es que aprendió a hablar español para estar lo mejor preparado posible para las entrevistas. Lo mejor, es que no es el único famoso de Hollywood que domina nuestro idioma

Kristen Stewart

Varios años antes de alcanzar la fama mundial con la saga de ‘Twilight’, Kristen Stewart tuvo un papel no acreditado en una película de Disney.

Esa película fue ‘The Thirteenth Year’ (1999) o ‘ Tritón por accidente’ como se le conoció en Latinoamérica. Interpretó a una niña muy molesta que esperaba hasta el final de la fila para usar un bebedero escolar. A pesar de empezar con un pequeño papel, y del bullying que sufrió a inicios de su carrera, Kristen Stewart superó todas esas adversidades e incluso fue nominada al Oscar por su actuación en ‘Spencer’.

Megan Fox

Actriz y modelo estadounidense conocida por su papel en películas como ‘Transformers’ (2007), ‘Jennifer’s Body’ (2009) o ‘Till Death’ (2021). Antes de ganarse un lugar en Hollywood, Megan Fox ya había trabajado con Michael Bay en ‘Bad Boys II’, película en donde tiene una breve aparición como bailarina de un club nocturno. Lo único que la distingue de sus compañeras en esa escena es un llamativo sombrero rojo. Casi al mismo tiempo en el que grabó esa secuencia, la actriz estaba teniendo participación en la serie ‘Two and a Half Men’, como la nieta de Bertha.

Leonardo DiCaprio

El ganador del Oscar en el 2016 por su trabajo en ‘The Revenant’ no siempre fue una figura de Hollywood, de hecho tuvo que empezar desde abajo. A principios de los 90, Leonardo DiCaprio apareció en ‘Roseanne’, como el compañero inquieto de Darlene en la clase de economía doméstica. No volvió a salir en ningún otro episodio de la serie.

Willem Dafoe

En la actualidad es uno de los actores más famosos de Hollywood, pero en 1980 sólo pudo conseguir una pequeña aparición en el fondo de una escena en ‘Heaven’s Gate’. De acuerdo con ‘Insider’, Dafoe tuvo algunas escenas más en esa película, pero el director Michael Cimino lo despidió por reírse demasiado de una broma en el set.

Cuba Gooding Jr.

En su carrera el actor Cuba Gooding Jr ha tenido grandes éxitos en taquilla y con la crítica, como Men of Honor (2000), Radio (2003) y The Butler (2013). Pero su aventura en Hollywood comenzó de la mano de Eddie Murphy, aunque no es un papel central. En Coming to America (1998) fue un cliente de la peluquería a la que solía asistir el príncipe Akeem. De hecho en una parte de la escena se muestra lo mucho que se esfuerza para no reír de las bromas del protagonista.

Bruce Willis

Conocido por sus películas de acción, Bruce Willis alcanzó la fama por su papel de John McClane en la saga ‘Die Hard’, pero también destacó en otros proyectos como ‘The Sixth Sense’ (1999) o ‘Looper’ (2012). Antes de esos roles, Willis fue parte de los espectadores de un juicio de la película ‘The Verdict’ en 1982, la cual tenía como protagonistas a Paul Newman, Charlotte Rampling y James Mason.

Arnold Schwarzenegger

Schwarzenegger es un ícono del cine gracias a su rol en la saga de ‘Terminator’ (1984), ‘The Expendables’ (2010) y ‘Conan the Barbarian’ (1982). Algunos años antes de esos roles, en 1973, tuvo un pequeño papel sin líneas en el drama ‘The Long Goodbye’, en donde mostró todo el poderío físico que tiempo después le daría fama internacional.