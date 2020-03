Barcos que arriben a Perú serán inspeccionados como prevención

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso que las naves que anuncien su arribo a los puertos del Perú permanezcan fondeadas en bahía antes de su ingreso al muelle donde se realizan las operaciones de carga y descarga, como medida preventiva ante los casos de coronavirus registrados en el extranjero.

CORONAVIRUS: MTC ACLARA QUE NAVES NO INGRESARÁN DIRECTAMENTE AL MUELLE DEL TERMINAL MARÍTIMO

Estas acciones han sido adoptadas por Autoridad Portuaria Nacional (APN), en coordinación con la Dirección de Sanidad Marítima Internacional, las Direcciones Regionales de Salud y el Ministerio de Salud (Minsa) para la atención a los tripulantes y pasajeros de embarcaciones que sean sospechosos de portar coronavirus, indicó dicho portafolio.

En tal sentido, en la zona de bahía estas embarcaciones serán inspeccionadas por el personal de Sanidad Marítima Internacional. Cabe señalar que las áreas de fondeo en bahía se encuentran alejadas varios kilómetros de los muelles.

Asimismo, de acuerdo con el reglamento de recepción y despacho de naves, el capitán deberá anunciar su arribo con 24 horas de anticipación a través de su agente marítimo a las autoridades competentes, mediante el sistema de la Ventana Única de Comercio Exterior (Vuce).

Si no hay ningún posible portador de la enfermedad, se otorgará la libre plática a la nave, lo cual autoriza su ingreso para que realice sus operaciones en muelle.

Si se halla un caso sospechoso de coronavirus, el personal médico de Sanidad Marítima lo atenderá y determinará su traslado a un centro de salud. En tanto, la nave permanecerá en bahía de manera preventiva.

De confirmarse un caso de portador de coronavirus, Sanidad Marítima Internacional dispondrá que la nave fondee en el área de cuarentena establecida por la Autoridad Marítima.

Vacunas contra influenza y neumonía ayudan a disminuir riesgos

Las vacunas contra la influenza y la neumonía ayudan a evitar las complicaciones que provoca el coronavirus en los adultos mayores y en personas con enfermedades de fondo, como males pulmonares, diabetes, hipertensión e, incluso, quienes reciben quimioterapia.

Así coincidieron en señalar el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Omar Trujillo, y el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, quienes consideran que ese grupo poblacional debe ser vacunado de todas maneras.

“Eso no quiere decir que, si estoy vacunado contra la influenza, no me dará el coronavirus. Lo que sí ocurre es que la vacuna ayudará a disminuir el riesgo, es decir que el paciente se agrave”, comentó el titular del INS.

Por su parte, Gotuzzo sostuvo que las vacunas le van a dar a la persona que se infecte por coronavirus mejores posibilidades de afrontar la enfermedad, evitando las complicaciones.