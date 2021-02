Canciones que llevaron a sus intérpretes al éxito pero también al olvido

A pesar que al día de hoy muchos de ellos no siguen en el mundo artístico, siguen siendo recordados por esa canción que los llevó al éxito.

TEMAS MUSICALES CONTABAN HASTA CON COREOGRAFÍA COMO “ASEREJÉ”, “MACARENA”, “MAYONESA”…

“Las ketchup” lograron con los 3.32 minutos de la canción “Aserejé” ser un suceso mundial en donde llegaron al cielo pero inmediatamente se fueron en picada. El análisis de la canción pasó a estar en boca de todos, pues se decía que tenía una letra satánica y que invitaban a adorar al diablo. Se decía que aserejé significaba “hacer herejía” y que el fragmento “Diego tiene chulería” equivalía a adorar a Lucifer. Con la popularidad por el piso, en el 2006 disolvieron el grupo y pasaron al anonimato.

Las hermanas Muñoz no fueron las únicas, pues muchos artistas atravesaron lo mismo que ellas.

“Con una rubia en el avión”, Los ladrones sueltos

Christian Puga era el líder de “Los ladrones sueltos” y saltó a la fama en 1993 con el hit “Con una rubia en el avión”. El intérprete no le tenía mucha fe a esa canción, pues la escribió para un amigo, que se estaba yendo de vacaciones a Brasil con una rubia. Pero Sony le puso el ojo y le pidieron incluirla en su primer disco, en el que también figuraba “No le dijo nada”, una canción que no superó la popularidad de la primera canción. Un año más tarde lanzaron un álbum, pero no llenaron las expectativas y terminaron saliendo del mercado.

“Salta”, King África

Aunque el nombre daba a entender que no eran de América Latina, lo cierto era que eran argentinos. En 1993 lanzaron su álbum “El Africano” con la canción “Salta”, un verdadero éxito que rompió fronteras. Y se transformó en disco de oro. Fue tal el éxito que nunca más pudieron igualar lo conseguido. Se presentaron en Viña del Mar en 1995 y justamente un año más tarde de ese show el grupo se disolvió y cada integrante se fue a otras agrupaciones.

“Cachete, pechito y ombligo”, Pancho y la Sonora Colorada

La agrupación se formó a principios de los 80, pero fue recién una década después que les cambió la vida: en 1995 saltaron a la fama por el hit “Cachete, pechito y ombligo”, el disco vendió más de 300 mil copias. Para “Pancho y la Sonora Colorada” esta canción estaba de relleno en su álbum, pero el ritmo pegajoso logró llevarlos al éxito.

”Macarena”, Los del Río

El dúo español de Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones se inició en 1962. Desde sus inicios hasta la actualidad siguen en el mundo musical y lanzaron más de 36 discos. Pero la fama mundial se la deben a “Macarena”, canción que lanzaron en 1993 y pertenece al disco “A mí me gusta”. En 2002 la cadena estadounidense VH1 la clasificó como el hit número uno en lo que respecta a las melodías populares. Incluso, de acuerdo al ranking de Billboard, está en el puesto siete entre las 100 de todos los tiempos.

”El gato volador”, El Chombo

Rodney Sebastián Clark Donalds mejor conocido como “El chombo” debutó en 1994, pero sin mayor trascendencia. Sin embargo, siguió insistiendo para intentar llegar a lo más alto y es así como 1999 lanzó su tercer álbum, denominado “Los cuentos de la cripta”, cuyo corte difusión fue “El gato volador”. Fue uno de los temas más bailados y su nombre cobró un reconocimiento que traspasó fronteras. Luego de eso nada volvió a ser igual. Rodney sacó un nuevo trabajo más tarde, pero estuvo lejos de tener la repercusión del anterior.

Loco Mía

El grupo español integrado por los diseñadores de moda Xavier Font, Luis Font, Gard Passchier y Manuel Arjona fue creado en 1983. En el 89 escribieron la canción “Loco Mía”, tema que les valió cruzar fronteras y convertirse en una de las revelaciones hasta 1992, cuando la banda original se separó y cada uno siguió su camino. En el 2011, se volvieron a juntar y aun perduran en la actualidad. Sacaron nuevos trabajos, pero no lograron la popularidad de hace 30 años.

Otras canciones nuevas llevaron al éxito a sus intérpretes pero tiempos después al olvido fueron “La bomba” de Azul Azul, “Mayonesa” de Chocolate y “El Baile del Gorila” de Melody.