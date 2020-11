Cantante de Callao rompe récord en youtube con más de 4 millones de vistas

Giosiel es un joven cantante de música urbana, de 25 años, del barrio de San Judas en el Callao, más conocido como los Barracones. Gracias a su talento y a Monumental Music pudo cumplir el sueño de grabar su canción “Tú te marchaste”. Videoclip que ya alcanzó la cifra récord con más de 4 millones de visitas en YouTube.

Él junto a Jey Army, Denegri y Silencio son parte del grupo de artistas que representa Monumental Music. Un sello discográfico que apoya a cantantes urbanos del Callao y que ayuda a transformar, de manera positiva, a una comunidad antes sumergida en la violencia. Muchos jóvenes chalacos, encuentran en la música un camino positivo en sus vidas y una oportunidad para salir adelante.

Desde muy pequeño Giosiel amaba la música. Cuando cursaba la primaria, se compraba, con sus propinas, cancioneros de artistas urbanos. Y ya en secundaria comenzó a escribir sus primeros temas.

Giosiel: “Los maestros me castigaban porque escribía canciones en mis cuadernos. Pero no las cantaba porque tenía miedo a ser rechazado. Hasta que un día me armé de valor y me puse a cantar con mis amigos y desde ahí nunca más quise dejar de hacerlo”.

Giosiel, que en hebreo significa, el poder de Dios, utiliza ese don divino para plasmar todos sus sentimientos en cada letra que escribe e interpreta. Melodías que hablan del amor, el desamor, algunas vivencias y otras historias en las que se inspira. El propósito de este joven chalaco es que sus canciones las coreen grandes y pequeños, por eso cuida mucho el mensaje que transmite.

Giosiel: “Me gusta que mi hija cante mis canciones, cada vez que compongo pienso en ella, algún día ella va a crecer y me va a escuchar, va a decir, mi papá canta esto y quiero se sienta orgulloso de mi”

Además de su éxito “Tú te marchaste” que cuenta con la participación de Mathías Brivio, Giosiel tiene otros temas que comienzan a despegar en las redes como el video Lyric “Soltera” donde baila Michelle Soifer y su nuevo tema “Pal Party”. Su música ya está sonando fuerte en importantes plataformas como Spotify, Apple Music, Claro Music, YouTube, Instagram y Facebook.

Gracias al trabajo titánico de la disquera, las canciones de Giosiel ya han traspasado fronteras, convirtiéndose en tendencia en países como Ecuador y Colombia. Su propósito es dar a conocer al Callao por los grandes talentos que tiene y no sólo por los hechos de violencia que padecen. #DelCallaoPalMundo.

Jefry Lozano – Productor musical: “Una de las mejores cosas que pudimos lograr, desde la creación de Monumental Music, es unir a jóvenes que antes eran rivales por ser de barrios diferentes del Callao, y que ahora cantan juntos y como hermanos en la música”

La misión de estos jóvenes talentos es ser ejemplo de lucha, unión y perseverancia para otros. El camino aún es largo, pero tienen las metas claras, ellos esperan ganar un Grammy para el Perú y demostrar que los sueños se pueden hacer realidad.