Cardi B se disfraza de Santa Claus

Cardi B se convirtió en Santa Claus por un día para los niños de un albergue en Miami, Estados Unidos. A pesar de no contar con el clásico sombrero rojo, el reno o el trineo, la cantante estadounidense se dispuso a llevar regalos para los menores.

Belcalis Almánzar, conocida como Cardi B por sus fanáticos, fue captada el último viernes comprando una gran cantidad de juguetes valorizados en miles de dólares en un supermercado local, mientras que afuera del establecimiento la esperaba una camioneta modelo U-Haul para cargar con los paquetes que la rapera adquiría.

Se estima que la cantante de ‘I like it’ gastó alrededor de 5 mil dólares en total, considerando figuras de acción, muñecas, juegos de autos y más. En el monto no se ha considerado a los empleados que cargaron y subieron los productos a la camioneta y que no pertenecían a la tienda.

Como se recuerda, la hija de Cardi, llamada Kulture, celebrará su segunda navidad y la experiencia maternal, según sus seguidores en redes sociales, parece haber tocado a la cantante