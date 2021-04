Casinos online y casinos físicos: ¿cuáles son las diferencias y ventajas de cada uno?

Aunque los casinos online no son recientes, su popularidad no para de crecer, especialmente a día de hoy ante el confinamiento que azota a todo el mundo. Pero si aún tienes dudas acerca de esta modalidad digital, analizaremos las principales diferencias y los beneficios que ambos ofrecen a sus usuarios.

Los casinos físicos son instalaciones con una amplia historia de entretenimiento alrededor del mundo, siendo su principal actividad los juegos de azar. Hace unos cuantos años atrás muchas instalaciones dieron un salto hacia el formato digital.

Actualmente, los casinos presenciales y online conviven en armonía; sin embargo, cada modalidad presenta sus propias ventajas e inconvenientes. Cabe destacar que cada casino online es diferente, por lo que siempre es una buena idea comparar casinos online en Perú para acceder a las mejores opciones disponibles en el país.

Pero retomando a los locales físicos y a los casinos de modalidad online, daremos un repaso a las diferencias más claras que existen entre ellos.

La enorme diversidad de juegos con internet

No hay duda que la principal ventaja de los casinos online es su variedad. Estos, presentan un amplio catálogo de juegos y de modos diferentes, igualando a los casinos más lujosos, como los que podrías encontrar en Las Vegas.

Al no depender del espacio físico, ofrece cientos de temáticas en las tragaperras, numerosos modos para el blackjack y la ruleta. Por otro lado, también encontrarás características en vivo donde podrás comunicarte por chat con otros jugadores y más.

El ambiente de los casinos presenciales

Una de las características que más echarás de menos es el espacio para disfrutar en compañía. Eso sin mencionar las zonas para tomar una copa, los restaurantes y por supuesto, los espectáculos en directo.

Esta posibilidad de disfrutar de una entretenida y agradable velada junto a amigos es exclusiva de los casinos físicos, siendo la modalidad online una alternativa más privada.

Ventajas y desventajas de los casinos físicos

Un casino tradicional se caracteriza por ser un espacio destinado al entretenimiento y a la diversión por medio de apuestas. Estas instalaciones cuentan con una larga trayectoria y popularidad, solo hace falta pensar por un segundo en Las Vegas o Macao, ciudades donde encontrarás los casinos más lujosos.

Pero, ¿cuáles son las ventajas de los locales físicos?

Se tiene acceso a una experiencia presencial llena de entretenimiento y zonas para el disfrute.

No es necesario saber manejarse de forma digital, tampoco hace falta tener experiencia en los juegos, pues, siempre habrá alguien destinado a orientar.

Retirar las ganancias resulta mucho más sencillo. Solo hay que llevar las fichas a la taquilla y se realizará el cambio que corresponde.

Y como no todo puede ser bueno, los casinos físicos también presentan una serie de inconvenientes:

Es necesario desplazarse hasta el casino en sí, lo que conlleva a gastos o riesgos de cualquier tipo, como la inseguridad.

En algunos locales será necesario pagar la entrada, y las tarifas pueden incrementarse bastante dependiendo de la calidad del lugar y de su ubicación.

Te expones a riesgos, hurtos, pérdida de tus fichas y demás.

En la mayoría de instalaciones estarás sujeto a horarios de apertura y cierre, así como un código estricto de etiqueta.

Ventajas y desventajas de los casinos online

En los últimos años, el concepto de los casinos online ha revolucionado el mundo de las apuestas. Esto está muy claro si se tiene en cuenta la enorme cantidad de usuarios que se ha sumado a esta novedosa forma de entretenimiento en la última década.

Conoce las ventajas y beneficios de los casinos en línea:

No hace falta desplazarse en absoluto. Desde cualquier plataforma con conexión a internet podrás disfrutar del juego. Además de ello, no existe un horario establecido, por lo que podrás ingresar a la hora que prefieras.

Disfrutarás de ofertas y promociones, como por ejemplo, los bonos de bienvenida o aquellas promociones donde puedes duplicar o hasta triplicar tus ganancias en algunas apuestas.

Si lo deseas, puedes jugar de forma simultánea diferentes juegos y apostar en ellos al mismo tiempo, sin ningún inconveniente.

No te expondrás a hurtos, pues, tus ganancias irán directamente a tu cuenta bancaria o a la forma de retiro que prefieras.

Brinda una mayor confidencialidad de tus estrategias de juego.

No tendrás que ajustarse la corbata, pues, no existe ningún protocolo de etiqueta.

Aunque los casinos online brindan muchas ventajas frente a los casinos físicos, no todo puede ser color de rosas: