Cerca de 30 mil unidades acataron el paro de transportes

El último martes, el gremio de transportistas de Lima y Callao dio inicio al paro de sus actividades por no recibir el apoyo necesario por parte del Gobierno Central para afrontar las complicaciones económicas que viene generando la pandemia del coronavirus. Como era de esperarse, ante la disminución de unidades de transporte, distintos paraderos de la capital lucieron abarrotados, esta situación en el contexto que vivimos hoy en día, es un riesgo para la salud de todos, pues pueden infectarse de Covid-19.

PASAJEROS SUFRIERON POR QUE NO HABIA BUSES Y POR EL TEMOR AL CONTAGIO AL TENER QUE VIAJAR APRETADOS

Un paradero con bastante circulación, es el de Puente Nuevo en el distrito de ‘El Agustino’, en este punto hubo personas que estuvieron esperando un bus por varias horas. “No encuentro vehículos. Estoy desde las 6 a. m., me dirijo a Ate Vitarte”, “Estoy esperando carro desde las 6.30 a. m.; vienen carros, pero llenos. Da miedo por la enfermedad, no se puede subir así. Yo ya me he infectado y tengo miedo. Llevo más de una hora, entro a las 7 a. m. a trabajar”, expresaron algunos usuarios.

El escenario fue parecido en San Juan de Miraflores. En el puente Atocongo, se registró largas colas de personas. El reclamo de los pasajeros es que no se respetan los protocolos de seguridad contra la COVID-19. “El paro debería ser sábado o domingo para que no afecte el transporte”, señaló un pasajero.

Enfrentamientos en Ventanilla

La situación se puso complicada en el distrito de Ventanilla, en el óvalo de la jurisdicción un grupo de manifestantes se enfrentó a la Policía y efectivos de serenazgo. Todo inició cuando las autoridades procedieron a intervenir a un ciudadano que estaba protestando, mientras intentaban subirlo a un patrullero, las demás personas intervinieron para frustrar la detención y es así que se desencadenó un enfrentamiento violento.

De acuerdo a lo anunciado por David Mujica, vocero del gremio de transporte, serían más de 30 mil unidades que dejaron de operar en Lima y Callao. “Somos entre 30.000 a 35.000 (unidades vehiculares) de Lima y Callao que no van a salir a trabajar por 24 horas en un primer momento, luego se evaluará si convertimos este paro en indefinido o escalonado”, dijo.

Exigencias de los transportistas

Las seis principales demandas son la falta de estabilidad jurídica, la nula entrega de subsidios económicos que fueron aprobados, la erradicación de la informalidad, la devolución del impuesto selectivo al consumo y la reducción del costo del combustible, el rescate económico por deuda y modificar algunos puntos de las licencias de conducir.