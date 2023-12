‘Chaman’ asesina de 8 cuchilladas a su hijastra

FAMILIA DE PSICÓLOGA ASEGURA QUE SUJETO, QUIEN TAMBIÈN ES ARPISTA, ESPERÒ QUE ESTUVIERA SOLA PARA ATACARLA

Brillyth Lucero Mamani Phocco, de 23 años, quien hace pocos meses se había recibido de psicóloga, se convirtió en una nueva víctima de la insania de un machista, fue su padrastro quien la asesinó a cuchilladas porque no quiso hacerle caso a sus bajos requerimientos y además porque deseaba vengarse de la mamá de su víctima quien le había pedido la separación.

Fue el hermano de la joven, Bruce Mamani, quien denunció que en horas de la noche del domingo llegó junto con el acusado a su casa en la asociación de vivienda El Bosque, en el distrito cusqueño de Santiago, y la víctima estaba sola. “Ese sujeto me dijo que me llevara el carro al taller porque debía recoger un encargo, pero cuando llegue la dueña del local me dijo que no había quedado en nada con mi padrastro. Cuando regresé con mi mamá a la casa hallamos muerta a mi hermana“, contó compungido.

El joven aseguró que el autor del crimen es su padrastro Braulio Rolando Mamani Gutiérrez, de 43 años, quien escapó y no lo encuentran. El cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue donde se determinó que había sido asesinada de ocho cuchilladas.

Trascendió que el presunto feminicida se dedica al curanderismo y también es músico, ya que toca el arpa en una banda de música vernacular. Además tiene varias denuncias por violencia familiar por ello la madre de la occisa estaba separada de él.

Por su parte, la víctima se había recibido como psicóloga y le habían ofrecido varias oportunidades de trabajo.

La policía inició las pesquisas para esclarecer el caso e inició la búsqueda del sospechoso.