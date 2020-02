Chávarri asegura que la ‘foquita’ lo encerró en el baño

Diego Chávarri se volverá a sentar en el sillón rojo de Beto Ortiz, donde revelará todos los detalles de su encuentro y conversación privada que tuvo con Jefferson Farfán cuando él mantenía una relación con Melissa Klug.

Una de las preguntas que contestará el exchico reality es: “¿estuviste encerrado en un baño con la foquita?”. Ante esto, Chávarri contará por primera vez que Farfán le hizo el ‘pare’ cuando se enteró que mantenía una relación con la chalaca.

“Que se metan tres y uno va de frente y dice que quiere hablar contigo. Yo dije: ¡uy no!, aquí algo me va a pasar. Me dice ‘quiero hablar contigo’ y yo miro, levanto la cara y vi que era Jefferson, buscaba explicaciones del por qué lo había hecho, que implican a Melissa, a su familia. No le parecían algunas cosas en mi relación, o que Melissa hacía algunas cosas por incomodar”, explicó el ex futbolista.

Beto Ortiz cuestionó el hecho de que Diego se haya metido con la mujer de su amigo. El ex chico reality reconoció que estuvo con la pareja de uno de los peruanos más influyentes.