“Chica realidad” pide que la dejen ser feliz con Jean Deza

Se cansó. La polémica modelo volvió a hablar sobre su relación con el futbolista Jean Deza y aseguró que no vive pendiente de lo que diga la gente de su romance, menos de las indirectas que le manda Jossmery Toledo. Por ello, Shirley Arica pidió que la dejen ser feliz.

YA NO QUIERE SABER NADA DE LAS INDIRECTAS Y LE DESEA LO MEJOR A TODOS SUS DETRACTORES

La popular ’chica realidad’ fue consultada por la periodista de “Amor y fuego” y se mostró bastante fastidiada cuando le preguntaron sobre la polémica canción que publicó la extombita en sus redes sociales, pues según Shirley no anda pendiente de lo que Jossmery publique y tampoco le manda indirectas.

“Pueden dejarme ser feliz y tranquila. No vivo pendiente de nadie, no tengo que mandar indirectas a nadie. No he visto nada, la estoy pasando chévere, no me interesa ver redes sociales“, expresó bastante molesta.

Asimismo, la actual pareja de Jean Deza le deseó lo mejor a todos sus detractores y reveló que en la actualidad su relación amorosa está pasando por su mejor momento.

“Le deseo lo mejor a todo el mundo. Mi relación con Jean está perfecta“, sentenció.

Cabe indicar que la “Chica realidad” ha venido siendo víctima de duras críticas y memes, luego de que el futbolista publicara un video a su lado.

Como se recuerda Jossmery Toledo público una canción, donde dejan mal parado a Jean Deza y Shirley Arica, luego de que denunciara al futbolista por maltrato físico y psicológico. Según la ex sub oficial el atacante del Binacional le golpeó fuertemente en la cabeza y la agarró de ambos brazos luego de que se negara a que Shirley Arica ingrese al departamento que compartía con Deza.