Chofer agrede a inspectora por intervenirlo

Varias personas sin mascarilla agredieron a una inspectora y a un conductor de grúa que intentaban llevar al depósito a un auto mal estacionado en la cuadra 17 de la avenida Canadá, en San Luis. Agentes de la policía tuvieron que llegar al lugar para poner orden y detener a dos personas.

“He tenido agresión verbal y psicológica diciéndome cómo es posible que sea una corrupta, que me lleve los carros, cuánto me pagan, siempre es lo mismo el día a día“, arremetió la trabajadora que prefirió ocultar su identidad por temor a represalias por parte de los irresponsables.

Leer también [¿Cuáles son los alimentos que fortalecen nuestro sistema inmune? ]

No contentos con eso, desinflaron las llantas de la pesada unidad y escondieron las llaves de las mismas. Incluso, a uno se le vio cogiendo un fierro con la intención de golpear a los agraviados. Jimmy Castillo Cabana, el propietario del carro, quedó detenido por los oficiales del distrito.