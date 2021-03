Cómico ambulante “Liendrita” muere acribillado a balazos

Siete proyectiles disparados contra el cuerpo de Guillermo Yussepi Chunga Montalbán (23), “Liendrita”, fueron suficientes para que un sujeto lo mate a sangre fría. El cómico ambulante estaba junto con un venezolano, en el interior de un auto situado entre las avenidas Javier Prado y Metropolitana, en Ate.

LE BORRARON LA SONRISA DEL ROSTRO TRAS RECIBIR AMENAZAS DE MUERTE DE MANERA ANÓNIMA

Su atacante se acercó al vehículo en una motocicleta durante la noche del sábado. Desató el tiroteo por la ventana del asiento del copiloto, donde se encontraba el artista, y en su ráfaga de balas lograron herir gravemente a su compañero extranjero de nombre Yonaiker Pacheco Libardo (21).

Ambos fueron trasladados al Hospital de Vitarte con el objetivo de que les salven la vida, pero no pudieron hacer nada por el primero. La unidad de transporte quedó en manos de la dependencia policial para formar parte de las investigaciones de las autoridades encargadas.

Un hijo que no era suyo y amenazas

“Liendrita” apareció en un programa televisivo para confirmarque su supuesto hijo no era realmente suyo, pues así lo indicó la prueba de ADN. Vía Facebook detalló lo sucedido, pero empezaron a amenazarlo de muerte de manera anónima tanto a él como a los miembros de su familia.

Empezó a una edad temprana en el mundo de la comicidad en su natal Piura. Al poco tiempo llegó a la capital para presentarse en los shows al aire libre de la alameda Chabuca Granda, en Cercado de Lima. Se volvió popular en las redes sociales y sus seguidores lamentaron su muerte.

“No era una persona que tenía problemas en las calles, con nadie. A él me lo mataron, todas las balas fueron dirigidas para él. No era una persona mala ni problemática“, expresó Jaqui Mattos, esposa de Guillermo Chunga con quien tiene un hijo legítimo.