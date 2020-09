Conoce el seguro para Uber, requisito básico para ser socio conductor

Si te encuentras interesado en unirte como socio conductor de Uber Perú y comenzar a generar ganancias con tu vehículo y administrando tu tiempo, debes de saber que hay una serie de requisitos indispensables que tienes que cumplir previamente, el más importante, el Seguro para Uber.

Se trata de un seguro vehicular diseñado exclusivamente para los autos que conducen con esta plataforma, el cual tiene coberturas y servicios indispensables para cuidar la seguridad del conductor y los pasajeros. Por ello hemos consultado al sitio Ahorraseguros.pe para conocer todo sobre este seguro.

Uber es la plataforma de transporte privado de pasajeros más usada en Perú y el mundo entero, la cual llegó a revolucionar no sólo la forma en la que las personas se transportan en las grandes ciudades, sino también ha ofrecido un nuevo y eficiente sistema de trabajo.

Es por ello que todos los días más personas se encuentran interesadas en emplearse por medio de esta plataforma, pero no siempre tienen la información de lo que se necesita para unirse.

Como lo mencionamos, el seguro para Uber es lo más indispensable, el cual consta de las mismas protecciones de un seguro vehicular, solo que en esta ocasión, se da especial interés a la protección de los pasajeros, pues es para ellos a los que está enfocado el servicio de alta calidad.

De esta forma con el Seguro Vehicular , todos los ocupantes del auto estarán protegidos ante todo tipo de accidentes o contratiempos viales que puedan afectar sus viajes y su propia integridad personal.

Este seguro incluye protecciones ante daños materiales, robo, gastos médicos, auxilio mecánico y asistencia legal.

De esta forma se garantiza que la seguridad de los usuarios y sus pertenencias está garantizada, lo que diferencia a la plataforma de otras formas de transporte disponibles en las ciudades.

Este seguro lo puedes conseguir con varias aseguradoras con operación en Perú, las cuales ofrecen seguros de cobertura amplia o completa, los cuales son los más eficientes para autos último modelo.

Sin embargo, debes de saber que la misma app trae integrada un seguro vehicular que se activa en el momento que el conductor se conecta a la plataforma y acepta un viaje.

Este seguro ofrece todas las protecciones mencionadas anteriormente desde que el conductor se encuentra en camino a recoger al cliente hasta que lo deja en su punto de destino.

Una vez que la persona ha bajado del vehículo, el seguro ya no tiene más vigencia para el conductor o su vehículo, por lo que no podrá ser válido en ningún otro momento que no sea en tus funciones como auto Uber.

Debes de considerar que aunque cuentes con este seguro por parte de la aplicación, no reemplaza la exigencia de contar con uno por tu propia cuenta para la protección tuya y de tu vehículo cuando conduzcas como particular.