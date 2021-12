Conoce las becas que ofrece EE.UU para profesionales en educación

Los académicos, profesores y administrativos de instituciones de educación superior y organizaciones enfocados en la investigación y que buscan potenciar su perfil, podrán postular a las becas por cursos que está ofreciendo los Estados Unidos, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

LOS PROFESIONALES PODRÁN POSTULAR A SEIS INSTITUTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, DE ACUERDO A LOS TEMAS DE SU INTERÉS.

La beca, que se ofrece a través del programa Study of the US Institutes (SUSI), consiste en una residencia académica de cuatro a cinco semanas en junio del 2022 y un viaje de estudios educativos de una a dos semanas a un estado de los Estados Unidos.

El objetivo es que los participantes fortalezcan los planes de estudio y mejoren la enseñanza sobre el país norteamericano en sus instituciones a su regreso al Perú.

La beca les cubrirá a los ganadores el costo del viaje a los Estados Unidos, participarán en cursos y paneles de discusión, podrán interactuar y establecer redes de contacto con académicos estadounidenses y visitar instituciones cívicas de dicho país.

Le puede interesar [Essalud declaró en alerta todas sus redes asistenciales]

Asimismo, asistirán a simposios y conferencias de investigación, que potenciarán su perfil profesional y académico.

Los requisitos a cumplir para postular a la beca son:

Dominio del inglés a nivel avanzado.

Tener entre 30 a 50 años de edad.

Contar con un título de posgrado.

Experiencia en instituciones de educación superior u organizaciones enfocadas en la investigación (organizaciones sin fines de lucro, grupos de expertos, etc.).

Otros.

Los profesionales podrán postular a seis institutos de los Estados Unidos, de acuerdo a los temas de su interés.

Estos son la Universidad de Nueva York (cultura y valores estadounidenses), la Universidad Estatal de Arizona (periodismo y medios), la Universidad de Seattle (libertad religiosa y pluralismo), el Instituto de Capacitación y Desarrollo (economía y empresa), la Universidad de Delaware (política exterior y educación) y la Universidad de Montana (desarrollo de la fuerza laboral).

Los interesados deberán completar el formulario en https://bit.ly/3Dm0wio y enviarlo al correo delsolarmf@state.gov hasta el viernes 14 de enero del 2022. Para mayor información de la beca, escribir a la dirección electrónica mencionada anteriormente o visitar la web www.pronabec.gob.pe/beca-eeuu-susi/

Es preciso destacar que el Pronabec no forma parte de los procesos de selección ni de asignación de las becas SUSI. Para mantenerse informado sobre las becas ofrecidas por diversos países del mundo, ingresar a www.pronabec.gob.pe/becas-de-otros-paises y seguir al Pronabec a través de sus redes sociales en Facebook o Instagram.