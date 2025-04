Conozca la historia de amor de Francisco y Amalia

JORGE MARIO BERGOGLIO TUVO UNA NOVIA Y LLEGÓ A PEDIRLE MATRIMONIO. «SI NO ME CASO CON VOS, ME HAGO CURA», LE DIJO A SU AMADA

Desde la muerte del papa Francisco a los 88 años el pasado lunes 21 de abril, no dejan de salir a la luz desconocidos detalles de su vida: desde el testamento que dejó escrito a datos sobre su familia hasta ahora inéditos.

Y es que, antes de que en 2013 se convirtiera en el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, el papa Francisco era simplemente el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, un hombre que nació en Buenos Aires y dedicó prácticamente toda su vida a la fe.

De su desconocida familia se sabe que al papa Francisco le sobreviven una hermana y un sobrino futbolista, Felipe Bergoglio. Pero lo que muchos desconocen es que Jorge Mario, en su juventud, tuvo una novia y llegó a pedirle matrimonio…

Durante los años 50 en el barrio Flores de Buenos Aires, había una pareja de jóvenes que fantaseaba con, algún día, pasar por el altar. Eran Jorge Mario Bergoglio y Amalia Damonte.

Ambos se conocían desde niños, y su historia de amor se narraba, principalmente, a través de las cartas que ambos se escribían.

En una de las misivas, el posteriormente conocido como papa Francisco le llegó a pedir matrimonio a su novia, explicándole que si le rechazaba, dedicaría su vida a Dios: «Si no me caso con vos, me hago cura«, le dijo.

Leert también [El Vaticano se reunirá para elegir al nuevo Papa]

Amalia estaba dispuesta a decirle que sí, pero algo truncó su amor: los padres de ella le prohibieron seguir recibiendo cartas de Bergoglio, oponiéndose a que la pareja se casara siendo tan joven.

«Mi mamá descubrió la carta y me dio una paliza«, recordó Amalia. «Le pedí a Jorge Mario que no me viese más. Cosa de chicos», añadió.

El resto ya es historia: él cumplió su promesa y, a los 21 años, entró en un seminario para convertirse en sacerdote.

En 2013, tras el nombramiento del papa Francisco, Amalia Damonte ofreció declaraciones a los medios sobre cómo fue su relación: «Era muy maduro y tenía un gran corazón. Los dos éramos muy humildes, amábamos a los pobres, en eso éramos almas gemelas (…) Jorge era una maravilla de muchacho. Jugábamos en la calle, en los parques de la zona, a la rayuela, bailábamos… Fue algo muy lindo. Me dibujó una casa en una carta y me escribió ‘esta casita es la que te voy a comprar cuando nos casemos’«, explicó.

Pese a la separación forzada, Jorge y Amalia mantuvieron el contacto por carta durante años. La amistad sobrevivió a la distancia, y la última vez que se escribieron fue poco antes de que él asumiera el papado.