Crímenes a sangre fría y basura en las calles  abundan en el Callao 

En los últimos días, la seguidilla de crímenes en la provincia constitucional de Callao, ha hecho estallar a los vecinos, quienes prácticamente viven con el miedo de salir de sus casas. Los ciudadanos no confían en el manejo de su Gobernador Regional, Dante José Mandriotti Castro, y es por ello que ven como única opción pedir al Gobierno Central la declaratoria de emergencia del Callao y que las Fuerzas Armadas patrullen las calles.

Los ciudadanos no confían en el manejo de su Gobernador Regional, Dante José Mandriotti Castro

Pero este no es el único problema con el que tienen que convivir los chalacos, y es que a la inseguridad ciudadana se tiene que sumar el mal manejo de los residuos en las calles. Diferentes zonas se han convertido prácticamente en basurales y refugio para indigentes.

A través de una radio local los residentes denunciaron recientemente que esto ocurre en diversas calles, por lo que exigían que las autoridades del gobierno Regional del Callao tomen cartas en el asunto. Refirieron que personas irresponsables no solo arrojan sus desperdicios, sino también desmonte.

Leer también [Sicarios balean y matan al jefe de los ronderos de Condorcanqui]

Indicaron que una de las zonas se ubica entre la avenida Santa Rosa y la calle Tarata, en las proximidades de la playa, en la Perla. Asimismo, en las inmediaciones del malecón de la avenida Costanera. Los Vecinos han pedido al gobierno regional del Callao actuar de manera inmediata, ya que esto no solo es un atentado contra el medioambiente, sino también con la salud de los residentes.

“Las zonas están hechas un verdadero basural, con presencia de indigentes. El gobierno regional no toma cartas en el asunto, no limpian la zona. La región Callao no puede seguir así”, manifestó una vecina.