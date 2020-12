Critican al gobierno por demora en compra de vacunas Covid-19

La situación del Perú viene tornándose complicada de cara a la adquisición de las vacunas contra el coronavirus para la población. Hace días atrás se ha venido anunciando que el país está relegado respecto a las negociaciones con los laboratorios. El integrante del comando vacuna, Jaime Reusche, expresó su preocupación y dijo que el único acuerdo bilateral que tiene el Perú es con la vacuna de Pfizer – BioNtech.

INTEGRANTE DEL COMANDO VACUNA, ASEGURA QUE NINGUNA DE LAS RAZONES DEL EJECUTIVO SON VÁLIDAS

“Ni siquiera eso está asegurado, no se ha hecho el depósito correspondiente. Hay cosas incomprensibles en el Perú”. De igual manera, criticó las cuatro razones dadas a conocer por el Gobierno para que aún no hayan suscrito algún otro acuerdo con farmacéuticas. Reusche se detuvo a explicar cada justificación que dio el Estado.

La primera razón, sería que no se han firmado los acuerdos porque “hay que defender la soberanía del Perú“, algo que a su parecer no tiene sentido. La segunda es que hay que verificar que las vacunas sean seguras, algo que es “fácilmente superable” comprobando la aprobación de la EMA y FDA.

La tercera razón sería que no existen normas para realizar el pago, sin embargo, Reusche explicó que el decreto de urgencia 110, emitido el 10 de setiembre, cubre ese aspecto. El cuarto motivo sería el dinero, no obstante, indicó que este no debería ser un problema, ya que el gobierno ya ha hecho fuertes desembolsos de dinero durante la pandemia de la COVID-19. “Ninguna de las razones son válidas”, remarcó.