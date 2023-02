Dalia rejura que no quiere nada con Jhon Kelvin

La cubana ha roto su silencio sobre la difícil situación que enfrenta contra John Kelvin. En unas recientes declaraciones, Dalia Duran dio a conocer que no quiere saber nada del cantante ya que es una persona violenta. Mientras que el abogado del cumbiambero, presentó los videos íntimos que supuestamente la cubana le enviaba al padre de sus hijos para seducirlo.

ASEGURA QUE CUMBIAMBERO LA ACOSA, PERO ABOGADO PRESENTA VIDEOS INTIMOS CON LOS QUE ELLA HABRIA INTENTADO SEDUCIR A SU EX

A diferencia de John, Dalia asegura que es él quien insiste en ir a verla a su casa. Asimismo aseguró que lo bloqueó mediante correo electrónico debido a los constantes mensajes que le enviaba.

“Yo ya decidí que no deseo verlo, que no deseo tener contacto con él y se lo hice saber con el último mail que le mandé donde ya lo bloqueé, el hombre no entiende, sigue viniendo”, señaló Dalia Durán.

La gota que derramó el vaso, fue el maltrato psicológico que vivió delante de sus hijos hace unos días. En esa línea, la cubana dejó entrever que más mujeres serían víctimas de violencia por parte del cumbiambero.

Abogado presentó pruebas

Durante la audiencia realizada el jueves, en el que se ventila la denuncia de Dalia Durán contra Jhon Kelvin, el abogado del cantante presentó como prueba unos videos íntimos, los mismos que la cubana habría enviado por correo al cumbiambero.

Debido a ello la audiencia pasó de ser pública a prohibida por el contenido íntimo que tendría los archivos presentados.

Se encomienda a Dios

En un informe de América TV, se ve a John Kelvin rezando en la capilla de la comisaría antes de ser trasladado al juzgado. El cantante fue captado arrodillado frente al altar y una imagen de la Virgen María.

“Amo a mis hijos, amo a mis hijos”, fueron las palabras de John Kelvin previo a que se iniciara la audiencia en su contra.

Aseguran que Dalia está obsesionada

El hermano de John Kelvin, Koky Sarmiento compartió un video en redes sociales donde se le ve al cantante con sus hijos disfrutando de un lindo momento, negando así que la relación de John y sus hijos sea mala. Debido a esto, el hermano del cantante dejo entrever que Dalia está obsesionada con destruirlo.

“Mis sobrinos disfrutan cada segundo que pasan con mi hermano. Acá nada es actuado, todo fluye porqué es el amor recíproco entre padre e hijos. Cómo es posible qué la obsesión de una mujer pueda hacer tanto daño y no pensar en los hijos”, escribió.