De inmigrante ilegal a gigante de las telecomunicaciones en EE. UU.: La historia de éxito de Walter Elías

En el altamente competitivo mundo de las telecomunicaciones, Walter Elías, un peruano con un espíritu emprendedor inquebrantable, ha logrado trascender fronteras y consolidarse como una figura relevante de la industria en Estados Unidos. Motivado por la búsqueda de mejores oportunidades, Elías dejó su país natal para migrar a Florida, iniciando un viaje lleno de desafíos.

Con solo 17 años y sin ningún tipo de visa, Walter recibió un boleto de avión de su madre, quien creía que «en Perú no iba a hacer nada». Su llegada a Estados Unidos en los años 80 implicó cruzar la frontera de manera ilegal y enfrentar numerosas dificultades. «En el 88 migré a California, fueron unos años que crecí día a día, no fue nada fácil», relató Elías sobre esos primeros años de lucha.

Las cosas comenzaron a cambiar cuando fue recibido como aprendiz en una pastelería. Poco a poco, con ahorros, decidió fundar su propio restaurante. Sin embargo, el emprendimiento gastronómico duró solo cuatro años, pues se dio cuenta de que no era su verdadera pasión.

De instalador a fundador de un imperio en telecomunicaciones

Tras ese intento fallido, a Walter se le presentó la oportunidad de incursionar en el mundo de las telecomunicaciones. Empezó instalando internet casa por casa, pero su talento y dedicación lo llevaron rápidamente a ocupar el puesto de gerente en la empresa donde trabajaba. Una vez que aprendió todo lo que pudo, se proyectó a tener su propia compañía.

Con el apoyo de varios familiares que le prestaron sus ahorros, Walter inició su negocio. La confianza en su visión lo impulsó a ganar una licitación que lo posicionó estratégicamente en el rubro, abriéndole las puertas a numerosos contratos. «Al principio solo éramos diez trabajadores y yo hacía de todo: era gerente, supervisor, técnico y secretario. Luego de un tiempo, mi socio me convenció de abrir una sucursal en California y desde entonces no paramos», contó Elías con orgullo.

Hoy en día, su compañía opera en doce ciudades de Estados Unidos y emplea a más de 400 personas.

Un sueño americano con corazón peruano y solidaridad

Walter, de padre iqueño y madre limeña, destaca que su compañía ha sido una fuente de oportunidad para muchos latinos que, como él, llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. «Me siento realizado y siempre con la disposición de ayudar a los demás. Es un sueño americano hecho realidad», afirmó.

El empresario enfatizó la importancia de la legalidad en el entorno laboral actual: «Nosotros seguimos un procedimiento, ya mi compañía ha trabajado con dos gobiernos de Estados Unidos como Obama y el último presidente, pero hoy en día las reglas están estrictas, tienes que tener los documentos al día y los migrantes tienen que tener permiso de trabajo no solo en mi empresa sino en cualquier rubro”.

Finalmente, Walter, con su corazón ‘aliancista’, ofreció un consejo a los peruanos que luchan por su sueño americano: “Acá no hay ninguna fórmula, sino las ganas de crecer, de trabajar, el esfuerzo, la dedicación que le pongan, nada es fácil en esta vida, pero luchando por tus sueños, yo creo que todo se puede. Luchen por sus sueños y sean constantes”.