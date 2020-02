Defensa de Keiko pide a fiscal Pérez que deje de mentir

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, acusó al fiscal José Domingo Pérez de “querer bloquear” la apelación respecto a la orden de prisión preventiva por 15 meses dictada contra la lideresa de Fuerza Popular.

En su cuenta de Twitter le pidió al fiscal que “deje de mentir diciendo que no hemos presentado la apelación” y reafirmó que esta fue elevada en el plazo de ley.

La abogada adjuntó en la red social el documento de apelación con fecha 3 de febrero presentado ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday.

“Señor Pérez, deje de mentir diciendo que no hemos presentado la apelación. Se presentó dentro del plazo, aun cuando la resolución no se leyó completamente y no nos ha sido notificada, ¡porque no la han terminado de revisar ni firmar!”, detalló Loza.

“Entiendo que un fiscal haga su trabajo, pero querer bloquear una apelación supera todo límite. Basta de shows mediáticos. Solo exigimos respeto al debido proceso”, agregó.