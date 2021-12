Desde este viernes los no vacunados no ingresaran a lugares cerrados

Este viernes 10 de diciembre comenzará a regir la disposición del Gobierno Central respecto a la prohibición del ingreso de los ciudadanos no vacunados a los espacios cerrados. En ese sentido, el Ministerio de Salud considera necesario realizar alianzas con los municipios, con los pequeños empresarios y los dueños de centros comerciales para el control del ingreso de los no vacunados.

ALIANZA CON MUNICIPIOS SERÁ IMPORTANTE PARA FISCALIZAR A LOS NO VACUNADOS

“Es fundamental establecer esto para que puedan facilitar este control que es para que la ciudadanía no se contagie y no tengamos una tercera ola que no se escape de las manos”, sostuvo el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Asimismo, dijo que el aplicativo es un “reaseguro” a las formas de control que ya se tenían antes. “Sabemos que ha habido algunos intentos de fraguar los certificados de vacunación”, precisó.

Leer también [Finlandia: Ministra se disculpa por ir a discoteca pese a ser contacto de caso Covid-19]

Cabe resaltar que por el momento, el aplicativo está disponible solo para móviles con sistemas Android; no obstante, el médico Alexis Holguín, titular de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, señaló que es probable que este fin de semana también esté listo para los usuarios de iOS.