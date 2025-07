¡Dina Boluarte dejó de ser muda!

DIJO QUE «POR ESTA ÚNICA VEZ» IBA A RESPONDER SOBRE SUS CIRUGÍAS Y EL INCREMENTO DE SUELDO PORQUE NO SON «TEMAS DE INTERÉS NACIONAL»

Tras más de 200 días de no hablar con la prensa, la presidenta de la república Dina Boluarte convocó a una conferencia ayer en Palacio de Gobierno para responder sobre el proceso de formalización minera a través del Reinfo, sin embargo fue obligada a responder sobre sus cirugías estéticas y el reciente incremento del sueldo presidencial.

En ese sentido, la jefa de Estado indicó que, «por esta única vez«, respondería por temas que, a su parecer, estaban «fuera de contexto». Además, remarcó que, «en adelante», solo hablaría con la prensa sobre «temas de interés nacional y no de interés personal«.

«Si bien es cierto que no me he comunicado con la prensa, también quiero aclarar al pueblo peruano: la presidenta se va a comunicar con la prensa siempre y cuando, como hoy, nos convoque temas de interés nacional y no temas de interés personal, como ha sido el tema de mi salud, [del que] ya han generado cincuenta mil leyendas. Inclusive le quieren dar carácter de perito al médico tratante«, resaltó.

La presidenta Boluarte dijo que el aumento de su sueldo, que pasó de 15 mil 600 soles a 35 mil 568 soles mensuales, se hizo en el marco de lo que estipula la Ley del Servicio Civil o Ley Servir, porque «nadie está al margen de la ley».

«Debo aclarar, como presidenta de la república, que hace más de doce años existe el régimen de servicio civil, al cual todos los funcionarios y trabajadores del Estado deben de dar el paso para que podamos unificar la fuerza laboral en un solo programa, porque tenemos la Ley 276, tenemos la 728, tenemos CAS, tenemos la Ley de la Policía, tenemos la ley de los maestros, tenemos la ley de los diplomáticos. Hay un cambalache de leyes y todos somos funcionarios del Estado», indicó.

«Lo que ha hecho el programa Servir es ir invitando a varios estamentos del Estado para que puedan incorporarse al programa Servir, donde se tenga que ver, primero, las evaluaciones constantes, donde se ve […] la calidad de la remuneración. Nosotros, como despacho presidencial, como ya dijimos, nadie está al margen de la ley, estamos cumpliendo con el programa Servir y, más bien, invitamos a los demás ministerios, gobiernos regionales, demás instituciones [a que] podamos trabajar y unificar en un solo programa la fuerza laboral peruana», agregó.

Cirugías estéticas

En lo que respecta a las presuntas cirugías estéticas, Boluarte dijo que el tema estaba «en el ámbito de la Fiscalía» y criticó a la fiscal de la nación Delia Espinoza por las denuncias constitucionales que presentó en su contra ante el Congreso.

«Respecto a la pregunta de mi tratamiento médico, que le han denominado ‘la cirugía estética’, yo quiero poner en contexto lo siguiente: estaba en el ámbito de la fiscalía, y yo no entiendo por qué la desesperación de la señora fiscal [de la nación], que ha enviado, al por mayor, las denuncias al Congreso de la República, aun cuando tenía más de un mes, porque todavía vencía el plazo en el mes de agosto, para que pueda seguir investigando, verificando. Pero, aun así, cuando nosotros de parte, porque al parecer, ya en el término del derecho penal, se ha invertido el asunto [y] la carga de la prueba ya no la tiene la fiscalía, sino los denunciados», sostuvo.