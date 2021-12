Dina Boluarte pide a presidenta del Congreso dar un paso al costado

Durante su visita al distrito de Villa El Salvador, donde supervisó el pago de Pensión 65, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, no fue ajena a las presuntas declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, hacia los disputados de España para que se pronuncien en contra del gobierno de Pedro Castillo.

VICEPRESIDENTA SENTENCIA A CARMEN ALVA, POR SUPUESTAS DECLARACIONES EN EL PARLAMENTO ESPAÑOL

Según señaló la también vicepresidenta de la República, una “persona que genera inestabilidad en el país no puede representar a dicha nación, por lo que de ser cierta la acusación debería dar un paso al costado”.

“De ser cierta esta versión sería muy lamentable que la presienta de uno de los poderes del Estado como es el Congreso tenga que salir del país con dinero del Estado para en España, en una reunión con las autoridades políticas, en este caso con la Cámara de Diputados, haya dicho semejante expresión, pidiendo que pueda generar una opinión de ilegitimidad para un presidente democráticamente elegido. Sería muy lamentable. De haberse dado ese caso, la presidenta del Congreso tendría que dar un paso al costado, porque no nos representa una persona que sale del país con dinero del Estado para generar inestabilidad internacional al Estado democráticamente elegido, como es el presidente Pedro Castillo”, expresó en declaraciones a RPP Noticias.

En cuanto al proyecto de ley con respecto a las universidades y que fue presentado por Acción Popular, Dina Boluarte, precisó que sería un retroceso luego de todo lo avanzado.

“Creo que estas universidades que a través de la Sunedu no habían calificado para que puedan tener ese nivel académico tanto en el currículo, pero también en la infraestructura, porque no tenían ni laboratorios, bibliotecas adecuadas y demás áreas de investigación, creo que tienen que ponerse al día para que estos estudiantes que pasen por sus aulas sean profesionales bastante bien reconocidos en la sociedad y puedan ser contratados, porque miramos que algunas universidades (las que no han calificado, por ejemplo) terminan la universidad los alumnos y ahí están. Los cinco o seis años de tiempo invertido sería perdido”, manifestó.