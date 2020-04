El sufrimiento de Pepe Reina

Distintas figuras del deporte han hablado de los daños que está causando el Covid-19 en la salud de toda la humanidad, pero nadie explicó tan claros los síntomas como lo hizo Pepe Reina, quien contrajo el virus en Inglaterra. El ex seleccionado español dijo que entre los síntomas más críticos estuvieron la falta de aire por más de 20 minutos, y el dolor de cabeza.

“Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar. Los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación”. Reina ha tenido un recorrido importante en el futbol. Defendió la camiseta de equipos como Bayern Múnich, Liverpool, y Nápoles, siendo este último el más recordado por el guardameta.

“Nápoles es mi dimensión natural. Me di cuenta cuando fui de Nápoles al Bayern Múnich, entendí que quería una vida distinta, exactamente la vida que había dejado. Ir al Nápoles fue mi mejor decisión, puedo garantizar que nunca me he divertido tanto como en los tres años de Nápoles con Sarri en el banquillo“. Cabe recordar que Pepe Reina participó en cuatro mundiales con la Selección de España, siendo el de Sudáfrica 2010 el que lo consagró al quedarse con el título del torneo.