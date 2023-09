El colmo: Parque de Comas presenta deficiencias a una semana de su inauguración

Exigen investigar obra para determinar si se cumplieron con disposiciones de contrato.

La Municipalidad de Comas tiene mucho que explicar a su población, luego que el portal digital La Noticia Renovada hiciera una grave denuncia.

Lo que pasa es que, a pesar de que el alcalde de esa jurisdicción Ulises Villegas presentó hace unas semanas la remodelación del concurrido “Parque Nilo”, este espacio público presenta serias deficiencias e incluso algunos de los juegos para niños están malogrados, lo cual pone en riesgo a los infantes.

Así declaró al diario La Razón, el director del citado medio Luis Llumpo Chapoñan.

¿Qué irregularidades específicamente encontraron en la remodelación del Parque Nilo en el distrito de Comas?

Nosotros encontramos denuncias de los vecinos en nuestras redes sociales para que vayamos a ver cómo se venía llevando a cabo la remodelación del Parque Nilo. Cuando ya se había inaugurado, a la semana, un vecino grabó un video y nos envía ese video, donde él mismo dice que esta obra costó más de 586 mil soles y que las tuberías, o sea, las mangueras que tenían que ir debajo de la tierra estaban puestas encima del grass y que los juegos para niños prácticamente ya se habían malogrado en una semana. Entonces, nosotros hemos tenido acceso a una documentación de la Municipalidad de Comas que es el informe 0026-2023 que señala la manera de cómo se iba a llevar a cabo el mejoramiento de los servicios de recreación y esparcimiento del mencionado parque.

¿Qué encontraron en ese informe?

Este informe 0026-2023, que lo firma un señor de nombre Juan Alfonso González Montenegro, que figuraba como subgerente de Estudios y Proyectos, señaló que habían encontrado una serie de contexto de la manera como se va a llevar a cabo esta remodelación, pero en sí la obra termina costando poco más de S/ 586,000. La Municipalidad de Comas colocó un cartel inmenso que decía mejoramiento de los servicios de recreación y esparcimiento del parque Nilo por ese precio.

¿Qué empresa se encargó de ejecutar dicho proyecto?

Lo que nos llamó también poderosamente la atención fue que quien hizo la remodelación de este mejoramiento del parque se llama Consorcio Ejecutor N3G. Cuando hemos buscado en la Sunat no encontramos a este consorcio. Posiblemente sea un consorcio que está dentro de un grupo empresarial, pero siempre en los proyectos se pone, hemos visto en otras municipalidades, en otros distritos, que ponen el nombre de la firma y al costado SA, EIRL, SAC, sin embargo en el banner de esta obra no sale así. Además, el monto de supervisión asciende a S/ 26,544.39. Es decir, que el supervisor de la obra cobró ese dinero y el resultado está en pésimas condiciones.

Ahonde en las deficiencias que se encontraron en el parque…

Bueno, los juegos mecánicos están malogrados y por otro lado, la manguera que debería ir de manera subterránea, así lo dice el informe, está puesta encima del grass, lo cual es grave porque pone en riesgo a las familias que hacen uso de este espacio público. ¿Qué hay que esperar a que pase una desgracia para reaccionar? Quiero agregar que el ingeniero civil que firma este documento es Giancarlo González Asmat, ingeniero civil con registro SIT 164040, él hace un informe donde específicamente señala que el suministro de instalación del parque iba a ser interno, o sea, va a pasar por abajo no por encima como se hizo.

¿Su medio se ha logrado comunicar con un funcionario de la Municipalidad de Comas para que dé el descargo correspondiente?

Nadie quiere declarar, ni los regidores quieren declarar. Me dicen “no, ahí nomás, no, que todavía no tengo los documentos”. Eso pese a que los regidores sí tienen documentos, pero no han querido declarar. La obra cuesta más de 550 mil soles, pero en un presupuesto que le presentaron a la Municipalidad de Comas señala que la instalación del módulo de resbaladera, uno de los juegos, está costando 4.000 soles; el columpio triple, 4.000 soles; el sube y baja, 3.700; la rotonda metálica, 7.000; soles la camilla abdominal, 4.000 soles, entre varios juegos que existen en ese parque. Todo ese material no suma pues ni 20.000 soles. Ahí hay que agregar otras instalaciones que no deben pasar de 10.000 soles.