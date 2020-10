¿El VAR: enemigo de las apuestas en vivo?

La nueva herramienta llegó al fútbol para quedarse y tratar de eliminar el error humano y hacer un juego más justo. Pero, por más que es una gran arma de justicia, ha quedado demostrado que el error humano sigue estando. En este sentido el VAR ha eliminado y otorgado alegrías durante las apuestas en vivo con decisiones en el momento.

¿Cómo son las apuestas deportivas con VAR?

No todos los partidos del mundo cuentan con el videoarbitraje, pero las ligas y competiciones más importantes sí. Estas competiciones que tienen VAR son las que más flujo de apuestas en vivo tienen. En una situación donde los árbitros de cabina miran una jugada, las apuestas se cancelan y no se puede apostar momentáneamente.

Lo que determine esa decisión puede hacer ganar o perder a un apostador. Una jugada de gol que se da sobre el cierre del juego y define un ganador puede ser determinante. La persona que realiza apuestas deportivas puede verse perjudicada o favorecida por la decisión final.

Es por eso que para evitar apuestas de último momento las casas de apuestas anulan cualquier acción del usuario. Evitando así que el apostador quiera sacar ventaja de esa situación. Varias casas de apuestas con esta situación han eliminado la opción de gol tras los 90. Pudiendo solo ganar si se apuesta resultado.

¿En qué afecta el video arbitraje?

Es muy difícil predecir correctamente en que ha afectado el VAR a las apuestas en vivo. Sí es sabido que las casas de apuestas han cambiado sus opciones a la hora de las apuestas. Un partido con video arbitraje es más propenso a tener un penal en el juego que a no tenerlo. Es por eso que en esos partidos no se ve esa opción para apostar.

A la hora de los goles también se ve afectado, puede haber más goles si se pitan más penales. Así mismo también se anulan muchos más goles que antes y eso afecta más aún. Porque las reglas dicen que el árbitro debe seguir la jugada y si el gol debe ser anulado se hará después. Esto hace que la gente pueda pasar de haber acertado una apuesta a que eso definitivamente no pase y perderla.

¿Qué ligas cuentan con el sistema de video arbitral?

Obviamente que las ligas europeas de primer mundo cuentan con esta opción y son ligas muy apostadas en Perú. En América, Brasil fue el pionero en implementar el VAR y desde este 2020 la Liga MX lo implementó. Siendo las dos principales ligas latinas en tener esta herramienta.

El fútbol local tenía pensado implementar esta opción, pero la situación sanitaria lo postergó al menos hasta 2021. Otro de los países que implementará esta opción el próximo año será Argentina, cada año más ligas acceden a la tecnología. A pesar de su polémica utilización siguen aumentando las ligas con la tecnología arbitral.

Y decimos polémica porque CONMEBOL lo ha implementado en sus torneos y ha dejado más dudas que certezas. Lo más reciente fue el partido por eliminatorias entre Uruguay y Chile, donde el VAR fue protagonista.

Primero otorgando un penal que a simple vista genera alguna duda a favor de Uruguay que culminó en gol charrúa. Luego no pitando uno claro a favor de Chile cuando el encuentro estaba igualado. Estas dos cosas hacen pensar en sí la tecnología está bien aplicada o no.

Muchos apostadores se vieron perjudicados con esa acción, más aún cuando sobre el final del encuentro Uruguay marcó el gol del triunfo. Pero otros se vieron favorecidos por esa situación.

¿Es seguro apostar en una liga con VAR?

Sí, porque la tecnología llegó para quedarse y lo que a veces te quita otras te da. Igual que cuando el error es humano, en esa instancia sucede exactamente lo mismo. Por más que la tecnología llegó para quedarse, las casas de apuestas se han amoldado a la situación.

Es por eso que si vas a apostar, no te preocupes por el video arbitraje durante las apuestas en vivo. Puede incidir o no en el resultado, igualmente que el error humano, así que en ese sentido no deberías tener inconvenientes.

Si te quedan dudas y no sabes que apostar, te dejamos una buena opción con varias casas de apuestas. De igual modo, si sos primerizo en este mundo, vas a encontrar buenas ofertas y bonos para arrancar a ganar.

Recuerda que en latinoamérica hay VAR solo estas competencias: