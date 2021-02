Electores con más de 37.5 de fiebre no podrán votar ni pagarán multa

El jefe de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró este miércoles que los electores que presenten más de 37.5 grados de temperatura no ingresarán a los locales de votación y, de persistir con esa temperatura, no votarán y tampoco pagarán la multa por no votar.

JEFE DE LA ONPE ASEGURÓ QUE LOS PROTOCOLOS DISEÑADOS GARANTIZARÁN LAS ELECCIONES GENERALES

Sostuvo que, de acuerdo a los protocolos de seguridad y prevención contra el coronavirus, habrá personas encargadas de tomar la temperatura a los electores antes de ingresar a los locales de votación y entregarles alcohol gel.

“El protocolo es claro, medimos la temperatura, si tiene 37.5 no entra, el ciudadano esperará 10 a 15 minutos y, si sigue con la misma temperatura, consignamos su nombre en un aplicativo para que no pague multa, pero no puede ingresar, es un riesgo para todos”, afirmó el RPP.

Corvetto aseguró que los siete protocolos diseñados por la ONPE, en coordinación con el Ministerio de Salud, garantizarán que las elecciones generales sean seguras, incluso sin la vacuna contra el coronavirus a los miembros de mesa.

“Es posible hacer elecciones seguras en pandemia, sin vacuna, cumpliendo en forma estricta los protocolos”, refirió.

Horario escalonado

Sostuvo además que la recomendación de la ONPE para que los electores acudan a votar en forma escalonada en función del último número de su DNI, busca que 2. 4 millones de lectores voten por hora y evitar aglomeraciones.

En una elección regular la mayor concentración de electores se produce entre las 09:00 de la mañana y las 13:00 horas, refirió.

Ante ello, precisó que la ONPE recomienda que los adultos mayores, las mujeres embarazas, los personas con discapacidad y con comorbilidades vayan a votar desde las 07:00 horas hasta las 09:00 horas, y, después de las 09:00 horas, el resto de electores en función al último número de DNI.

Pago a miembros de mesa

Corvetto exhortó además a los miembros de mesa sorteados para las elecciones generales 2021 que tengan en lo posible una cuenta bancaria para facilitar el pago de los 120 soles que recibirán por cumplir con su responsabilidad el 11 de abril próximo.

“Si lo tienen podemos hacerles transferencias a través de los monederos electrónicos, queremos que sea lo más digital posible; si no lo tienen, trabajamos con el Banco de la Nación para pagar a los que están lejos con el carrito pagador. El pago es solo para que los que cumplen la función”, refirió.