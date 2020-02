Empresario denuncia a PNP Jossmery de cobrar S/ 5 mil y no hacer nada

Vuelve a causar polémica, la suboficial PNP Jossmery Toledo, conocida por un vídeo en Tik Tok, fue acusada de estafa, por un empresario que le pagó 5 mil soles para animar un evento. Sin embargo, solo habló “un minuto”. Ante la denuncia la nueva influencer desató su ira y desmintió al propietario de la discoteca.

La acusa de no hablar ni un minuto con el público, pero ella se defiende y dice que solo es imagen

“Me siento realmente estafado por el show que ella ofreció en mi local. Esta chica tenía que interactuar con el público, hacer un pequeño desfile, ni un minuto ha hablado, son 5 mil soles que he perdido”, acusó Marco Antonio Suárez, propietario de la discoteca de Chiclayo al programa de Magaly Tv La firme.

Asimismo, respondió con todo a través de Instagram y aseguró que solo fue contratada para ser “chica imagen”, y que no puede salir a defenderse porque sigue cumpliendo su labor como suboficial.

“¿Quiere figurar? ¿Qué le pasa? Señor empresario que no sé su nombre, creo que fuimos claros en decirle que el show no era mío y que era de Franco Chiesa. Lamentablemente, no puedo salir a defenderme porque sigo en mi institución. Hay pruebas de WhatsApp y mis chats, donde le digo a la persona que me contrató que no hago el show. Solo fui de imagen. Saludé y me tomé fotos con el público. Eso se les explicó y no cobré 5 mil soles porque a mí usted no me pagó directamente”, señaló Jossmery Toledo.

Finalmente, la policía influencer reveló que mostraría las pruebas que desmentirían la versión del empresario que, una vez más, la han colocado en el “ojo de la tormenta” por sus altos costos por eventos.