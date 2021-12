Empresario sufrió robo pese a que bloqueó tarjeta

Indignado se encuentra un empresario, de nombre Rafael, luego de sufrir un robo cibernético por casi 26 mil dólares. Pese a que bloqueó su tarjeta BBVA luego de que un delincuente le arrebatara su smartphone en el Cercado de Lima, los malhechores le quitaron su dinero.

UNA PERSONA CON ANTECEDENTES POR SUPLANTACIÓN ACCEDIÓ A SU CUENTA BANCARIA PARA HACER MOVIMIENTOS DE DINERO A SUS PADRES, TÍOS Y PRIMA

El agraviado comentó que Jean Pool Alejandro Vela Mantillaes la persona que realizó transferencias a su propia cuenta y al de varios de sus familiares en solo tres días. Se dirigió rápidamente a una agencia para adquirir una nueva cuenta, pero le indicaron que ya no tenía fondos.

“Puse mi denuncia ante Indecopi y la comisaría ya que el banco dice que yo he facilitado mi clave a otras personas. Lo que es ilógico porque no he dado a nadie la clave secreta a otros; y lo otro, todo estaba bloqueado. No se podía hacer”, expresó el hombre de negocios con molestia.

Desde su vivienda del distrito de Pachacamac añadió que la Policía le dijo que se trata de una red de estafadores debido a que la persona distribuyó el dinero entre su prima, mamá, papá y tíos. Además, sospechan que un trabajador del banco habría brindado su clave secreta.

Vela Mantilla cuenta con antecedentes por suplantación y ya viene siendo buscado por los efectivos para dar con su captura. Rafael espera que el banco pueda ayudarlo para recuperar el dinero fruto de su esfuerzo y que el malhechor sea capturado a la brevedad.