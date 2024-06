En su seguridad, Dina usa a francotiradores

EN UN ATAQUE DE PSICOSIS, AHORA PONE A TIRADORES EN SUS ACTIVIDADES OFICIALES

Pero afirma que pronto volverá a hablar en Palacio de Gobierno a pesar de llevar 60 días en silencio.

Quizá sufriendo un ataque de psicosis, la presidenta Dina Boluarte acudió al distrito de La Molina la mañana del martes a inaugurar la Institución Educativa 1235 Unión Latinoamericana. No tendría nada de malo si no fuera por las extremas medidas de seguridad que flanqueaba a la mandataria, relegando nuevamente a la prensa a un ambiente apartado de ella. Y, por si fuera poco, ante la presencia de decenas de escolares, Dina Bolaurte no tuvo mejor idea que mandar a una serie de francotiradores en los techos del colegio para vigilar cualquier movimiento extraño de la prensa, porque obviamente los escolares no eran el objetivo a seguir por parte de los miembros de seguridad de la mandataria.

Muda y sin carisma

Luego de inaugurar el centro de estudios, la presidenta se retiró del lugar no sin antes brindar unas breves declaraciones a los medios. En ella, a modo de sorna, dijo que próximamente volverá a dialogar con la prensa en Palacio de Gobierno, a pesar de llevar 60 días sin responder ante los cuestionamientos.

“Los números no cuentan, lo que cuenta son las intenciones. Gracias. Estamos con la población. Buen día”, sostuvo la jefa de Estado.

Finalmente, se supo que la popularidad de Boluarte se encuentra en un solo dígito. De acuerdo a la reciente encuesta de la empresa CPI, la mandataria cuenta con solo el 8,1% de aprobación y un 88, 2% de desaprobación a nivel nacional.