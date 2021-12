Encontrando su camino a través de la jungla del Forex

Uno de los mercados financieros más populares del mundo es el mercado de divisas. Con millones de traders operando a diario, se negocian alrededor de 6,6 billones de dólares al día. Además, Internet ha dejado una gran huella en la forma en que se realiza el trading de divisas, abriendo los mercados de divisas a cualquiera que tenga una conexión y una estrategia para tomar decisiones informadas. Otra razón de su popularidad radica en su inherente volatilidad.

Todos los días, la moneda de una nación fluctúa, impulsada por factores económicos, factores políticos o los tipos de interés, por nombrar algunos. Ahora bien, aunque hay una cierta volatilidad aquí, no es tan peligroso, por la razón de que las enormes cantidades de dinero que fluyen por el mercado ayudan a estabilizar el barco. De esta manera, el mercado de divisas puede ser menos agitado que el mercado de criptomonedas.

Los traders que ingresan al mercado de divisas intentan obtener ganancias con el movimiento de los precios, también conocido como volatilidad de los precios de las divisas. Si esperaran, por ejemplo, que el valor del euro se aprecie en relación con el dólar estadounidense, abrirán una operación de ‘compra’ sobre el par de divisas EUR/USD. Si creyeran que el dólar se revaloriza frente al euro, por contra, abrirán una posición de ‘venta’ de dicho par.

Un autor escribió una vez que, si no está interesado en lo que han logrado los escritores anteriores, debe dejar de ser escritor. De manera similar, aquí, antes de lanzarse al trading de divisas, debe conocer las estrategias de trading que otros han desarrollado para obtener más información sobre su propia estrategia. Repasemos algunas de las más populares que existen.

El sistema ABC

El sistema ABC es una forma simple y eficaz de determinar si existe o no una tendencia alcista general en el precio de una acción. A es el punto de partida en el gráfico de precios de sus acciones; B es un punto más alto en el gráfico de precios, donde el precio aumentó; y C es un punto más bajo que B, cuyo precio bajó luego. Si C es más alto que A, muestra que la caída en el precio de las acciones aún lo dejó más alto que su punto original, por lo que hay una tendencia alcista general.

Tomemos el par de divisas USD/MXN: si era de 21,5 en marzo (lo que significa que un dólar cuesta 21,5 pesos mexicanos), y se disparó a 23,0 en abril, pero luego se contrajo a 22,0 en mayo, puede ver una clara tendencia alcista sobre esos tres meses a pesar del desliz. Esto podría verse como una indicación para abrir una operación de ‘compra’ en el USD/MXN .

MACD

La convergencia de la media móvil es también una técnica que utiliza gráficos de precios. Su poder radica en demostrar que el precio de una acción ha aumentado recientemente más rápidamente que en el pasado. Cuando examinamos un gráfico y vemos que la media móvil a corto plazo se cruza con la media móvil a largo plazo, muestra que los recientes saltos de precios son, de hecho, más extremos de lo habitual, por lo que puede sugerir una operación de ‘compra’. Si el promedio a corto plazo cruzó por debajo del promedio a largo plazo, muestra que el precio está cayendo más rápidamente de lo que normalmente cae, lo que puede sugerir un acuerdo de ‘venta’.

Retrocesos de Fibonacci

Cuando vea cómo funciona esta estrategia, se dará cuenta de que algunos traders ven los movimientos del precio de las acciones de la misma manera que cualquier otra cosa en la naturaleza, lo que significa que se mueven en patrones que pueden no ser tan fáciles de reconocer a primera vista. Ahí es donde entra en juego la estrategia de retrocesos de Fibonacci. Si comenzará una secuencia numérica con 0,1… y determinará cada número siguiente sumando los dos números anteriores, y luego dividiera los resultados de ciertas maneras, obtendría la “Proporción áurea” de 61,8%, que podría encontrar en conchas de moluscos, pétalos de flores y rostros humanos.

Ahora, ¿qué pasaría si tomara las razones clave de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 61,8%, etc. y las trazara en un gráfico de precios de acciones entre un punto alto y un punto bajo? Es posible que se le ocurran puntos clave en los que una tendencia inicial podría continuar después de un contratiempo. Esto puede ayudarle a saber qué esperar en los próximos meses y cómo ajustar su estrategia de trading.

Comenzar las cosas

Algo que conviene mencionar sobre todas estas estrategias de trading: ninguna de ellas está diseñada para ser un consejo o una garantía. Simplemente están ahí para ayudarle a obtener información sobre el rendimiento de su instrumento, ya sea el EUR/USD , el USD/MXN o cualquiera de los otros pares de divisas. Antes de hacer trading en el mercado de divisas, es importante que aprenda los conceptos básicos de cómo funciona el mercado de divisas y qué factores pueden afectar a qué pares de divisas.

Se necesita tiempo y experiencia para perfeccionar su propia estrategia, así como una comprensión completa de todos los riesgos involucrados.

