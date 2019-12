Ex de Poly Ávila se confiesa en “EVDLV”

Tras un año cargado de personajes polémicos, el programa “El valor de la verdad” despedirá el 2019 con la participación del ex chico reality André Castañeda, quien contará pasajes poco conocidos de su vida y su relación con la modelo Poly Ávila.

André reveló que su ex pareja quiso tirarse del octavo piso

“¿Se quiso lanzar Poly Ávila de un octavo piso?”, a lo que André explica un poco lo siguiente.

“Comenzaba por histeria, luego gritos y llantos, y terminaba con tirarse cabezazos contra la pared”, confiesa.

Recordemos que tiempo atrás el exchico reality habría sido acusado de agredir a su entonces pareja Poly Ávila, inclusive, muchos amigos cercanos a la modelo argentina habrían salido al frente a defender a la excombatiente y confirmar los hechos.

Asimismo, contó que Poly si habría mantenido un affaire con el polémico ex chico reality, Nicola Porcella. “Es una de las etapas donde yo discuto con Poly, él sale con ella… (Poly) estaba colgada del cuello de Nicola y él pasa y me hace una mala cara y yo le digo: ‘que me miras, cobarde’”.

Por otra parte, André Castañeda también confesaría que incursionó en algún momento como ‘stripper’.