Exguerrero no quiere problemas con peluchín

Gino Pesaressi, le respondió a Rodrigo Gonzales, luego de que este ultimo lo criticara sin parar. El chico reality dio una teoría del porque es víctima de los comentarios de “Peluchín”, aduciendo que sería por Cathy Saenz.

“Es su trabajo, es su forma de valerse. Yo creo que él se la agarra conmigo por querer dañar a otra persona. A él simplemente no le caigo por ser amigo de alguien que a él no le cae. Yo no sé si sea por eso, pero es lo que puede estar pasando”, expresó.

Por otro lado, acabó con las especulaciones que lo vinculan a la pareja de Mario Hart, Korina Rivadeneira y dejó en claro que no ocurre, ocurrió ni ocurrirá nada entre ellos.

“No sé en qué momento la información se distorsionó. A mí me molesta porque obviamente es una persona casada, y dentro de todo, no es que tenga una gran relación con ambos (Mario Hart y Korina Rivadeneira), pero los dos me parecen buenos chicos”, señaló.