Fieles se congregan en exteriores de la iglesia Las Nazarenas

Desde hace más de una semana, el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo dio a conocer que este año no se realizará la procesión del Señor de los Milagros, ni tampoco las misas presenciales. Todas estas medidas responden al estado de emergencia en el que vivimos actualmente y donde se busca evitar aglomeraciones para consumar nuevos casos de positivos a coronavirus.

PESE A RESTRICCIONES, VARIAS PERSONAS DECIDIERON VISITAR AL CRISTO MORENO EN EL PRIMER DIA DE OCTUBRE

Sin embargo, hasta el frontis de la iglesia Las Nazarenas en el Cercado de Lima se dieron cita varios fieles del Señor de los Milagros.

“Yo como siempre todos los años he venido el primero a escuchar la primera misa de nuestro señor tan misericordioso, y si bien no estaremos adentro, estamos aquí afuera acompañándolo. Aunque no lo pueda ver, lo tengo acá en mi corazón, yo le debo mucho al Señor de los Milagros, salvo a mi hijo que se cayó de cabeza”, manifestó una de las mujeres que llegó hasta la iglesia.

Actividades por el mes morado serán virtuales

El Arzobispado de Lima apoyado en la tecnología realizará las ceremonias tradicionales por el mes del Cristo Moreno de manera virtual.

“Estamos trabajando ya en ese tema para que todos estemos conectados esos días centrales que son para nosotros importantes, acompañando al señor. Este año no lo vamos a cargar, pero lo vamos a poner en el corazón”,

“El vía crucis lo vamos hacer desde el santuario del Señor de los Milagros que se llevará a cabo desde el 17 de octubre hasta el 31. Además, habrá horarios de las misas durante esas fechas. Sin embargo, el 7 de octubre habrá rosario en las parroquias, que serán parte importante de este camino”, agregaron las autoridades en una conferencia de prensa.

El último jueves se llevaron a cabo cuatro misas a través del Facebook de Las Nazarenas TV. Si usted es una de las personas que se perdió las ceremonias, este sábado 3 de octubre a partir de las 11:30 a. m. Tendrá la oportunidad de visualizar una nueva misa a través del Facebook mencionado líneas arriba.