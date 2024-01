Florcita Polo reaparece y afirma que nadie la podrá vencer: ¨Seguiré trabajando por mis hijos, contra todos¨.

Es elegida como imagen de ‘Family On Ice’ en el Circuito Mágico del Agua

Florcita Polo Diaz no se queda de brazos cruzados y pese a todo lo que se dice alrededor de ella no se queda con los brazos cruzados este verano 2024, y es que está próxima a inaugurar como imagen oficial un nuevo lugar de entretenimiento que va dirigido a grandes y pequeños. Se trata de ‘Family On Ice’- Patinaje sobre hielo, una nueva opción para toda la familia esta temporada ubicado en el Circuito Mágico del Agua que va todos los días desde este 26 de enero al 30 de marzo. Las entradas las podrán adquirir en la misma boletería.

Atrás quedaron los problemas para la hija de Susy Díaz, Florcita no pierde el tiempo en temas ajenos a ella y se concentra en seguir saliendo adelante. “Se puede decir mucho, hablar mucho, pero lo que no pueden negar es que sigo trabajando por mis hijos y esta vez con esta pista sobre hielo que estoy segura que les va a encantar. Se contactaron conmigo para ser su nueva imagen y cómo ya me conocen soy bien chamba. No importa si no sabes, porque aquí te enseñamos y te damos todos los implementos para que patines de la mejor manera”, sostiene la hija de Susy Díaz.

La pista de patinaje se encuentra ubicada dentro del mismo Circuito Mágico del agua y las entradas están disponibles en la misma boletería, donde encontrarán precios accesibles a todos los bolsillos. “Si ya estás cansado de la playa o piscina, este lugar te va a encantar, además por lo céntrico que está, pueden venir todas las familias de Lima a patinar, contamos con todas las medidas de seguridad así que por eso no se preocupen, los esperamos desde las 3:00 pm todos los días”, finaliza Florcita Polo.

Flor prefiere no hablar de su ex pareja Néstor Villanueva a quien hace unos días se le vio en televisión. “No voy hablar de eso, mi conciencia está tranquila y mis hijos tranquilos, cada uno sabe lo que hace solo eso puedo decir, yo sigo trabajando porque se viene el colegio y hay cuentas que pagar”, añadió Flor en medio de los trabajos finales de su nuevo emprendimiento.