Fredy Hinojosa reemplaza a Juan José Santiváñez

EN EL PUESTO DE JEFE DE LA OFICINA DE MONITOREO INTERGUBERNAMENTAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
El Gobierno encargó a Fredy Hinojosa Angulo el puesto de jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, cargo que ostentaba Juan José Santiváñez antes de ser nombrado como titular del Ministerio de Justicia.
Esta oficina es responsable de tramitar y organizar información sectorial relevante del Poder Ejecutivo y otras entidades públicas para facilitar la coordinación y desarrollo de la agenda presidencial.
Cabe recordar que Hinojosa, quien también se desempeña como vocero presidencial, enfrenta actualmente una investigación fiscal por presuntos actos de corrupción durante su gestión anterior como director del programa alimentario Qali Warma.
La designación de Hinojosa se realiza en medio del cuestionamiento público debido a las acusaciones en su contra, lo que podría generar controversia sobre su nuevo rol en el despacho presidencial.
De momento las autoridades no han emitido comentarios adicionales respecto a cómo sigue la investigación y si esta podría afectar sus nuevas responsabilidades. Dicho cargo ostentaba Juan José Santiváñez antes de ser nombrado como titular del Ministerio de Justicia.
Hinojosa, quien también fue director ejecutivo de Qali Warma, es investigado por presuntamente haber favorecido a empresas a ganar contratos con el Estado como proveedor de dicho programa social.
Tras ello, el funcionario negó haber incurrido en actos de corrupción durante su gestión y dijo ser “un objetivo político”.
Hinojosa se encuentra dentro del grupo de quienes enfrentan cargos por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo genérico, propio e impropio, así como tráfico de influencias y otros, en el marco de este caso.