Gino no descarta una reconciliación con “La Chinita”

Se encuentra bastante emocionado por el ingreso de Jazmín Pinedo a “Esto es guerra”. Sin embargo, Gino Assereto admitió que verla todos los días podría ser algo bien complicado porque aún hay fuertes sentimientos hacia ella.

“No es incómodo, pero quizás va a ser un poco complicado. No es lo mismo vernos los fines de semana, salir con la bebé, que vernos todos los días. No sé, por ahí que quiera jalarla, darle un beso, mil cosas pueden suceder. Los sentimientos están ahí dentro, pero nada, estamos enfocados cada uno en lo suyo“, comentó.

Asimismo, el “Tiburón” admitió que fue difícil asumir que su relación sentimental con la nueva conductora de EEG había llegado a su fin. De otro lado, el chico reality afirmó que en todo momento buscó el lado positivo de su ruptura.