Gisela clavó multaza a bailarina por abrir la boca

La rubia fue separada de “El gran show” por haber declarado a otro medio, para ser exactos, al programa “Amor y fuego”. La conductora Magaly Medina reveló la cifra elevada que le cobró Gisela Valcárcel a Gabriela Herrera por esta falta.

GABRIELA HERRERA FUE MULTADA POR S/.56 MIL POR DECLARAR A ‘AMOR Y FUEGO’ CUANDO ESTABA EN EGS

Como sabemos, las últimas semanas, Gabriela se niega a dar declaraciones pese a que ya no trabaja para GV Producciones y esto se debe a que la empresa de Gisela le impuso una multa de S/.56 mil.

“No quiso soltar ni una sola palabra, porque dice que no quiere que la sigan multando. Nos ha contado que GV Producciones, de Gisela Valcárcel, le ha mandado una carta y le están cobrando S/ 56 mil soles por haber declarado a otro canal… Qué abuso me parece poner esas penalidades tan grande”, comenzó diciendo.

La popular “Urraca” lamentó que los participantes de “El gran show” pese a ser artistas no puedan declarar a otros medios ya que dependen económicamente de otras cosas. Eso sí, resaltó que a Gabriela se le pasó la mano al hablar de su ex jefa.

“Los participantes tienen que tener libertad para hablar. Claro, lo que ella hizo fue rajar de la dueña del circo y eso no le agradó. Muy mal, me suena a revancha, a pica pica. ¿De verdad tendrá que pagarlos? Tendrán que llegar a un acuerdo”, finalizó.

Recordemos que hace unos días, el programa “Amor y fuego” buscó hablar con ella, sin embargo ella se negó.

“No puedo hablar a ningún canal, me dicen que no hable de nada de ese tema, me tienen amarrada porque a mí me encantaría hablar y decir lo que pienso, normal como soy, pero no puedo porque justamente yo me gano un problema y ya me lo gané”, dijo la influencer.