Hablan de fuga de Vizcarra a Bolivia

EXCONSEJERO REGIONAL DE MOQUEGUA AFIRMA QUE EXISTE UNA POSIBILIDAD QUE EL EXPRESIDENTE SE ESCAPE DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

El expresidente Martín Vizcarra – quien afronta un juicio por recepción de millonarias coimas durante su etapa como gobernador de Moquegua – sigue causando sensación en sus entrevistas con conocidos influencers peruanos. Esta vez, en una conversación con Cristopher Puente Viena, conocido en el mundo del streaming como ‘CristoRata’, el popular ‘Lagarto’ se despachó a su gustó y dejó varios mensajes para sus rivales políticos, como la presidenta Dina Boluarte, a quien se refirió sobre sus operaciones estéticas.

“Narizón, me dicen, pero no me voy a hacer rinoplastía. Eso sí que no. No, si es mi ‘sex appeal’ la nariz. Narizón a mucha honra”, dijo Vizcarra Cornejo.

CristoRata, fiel a su estilo irreverente, aprovechó la ocasión para invitar a Vizcarra un pionono, haciendo referencia a las famosas poesías de la excongresista Zully Pinchi, quien habría tenido un polémico encuentro con el expresidente en un hotel del Cusco. La escena arrancó carcajadas tanto del público como del propio invitado.

Asimismo, se atrevieron a pelotear con un balón de fútbol demostrando el inhabilitado presidente sus buenas dotes con el esférico.

¿Fuga para Bolivia?

Sin embargo, el presente de Vizcarra contrasta mucho con lo que desea proyectar en sus entrevistas. Tras las revelaciones de los directivos de Obrainsa, su exministro de Agricultura, José Hernández y el reciente acuerdo de colaboración eficaz de la constructora ICCGSA con la Justicia – en referencia al caso Hospital de Moquegua donde según Hernández, Vizcarra cobró más de un millón de soles en coimas – se comienza a deslizar la sospecha de una posible fuga. Recordemos que Vizcarra no cuenta con restricciones para movilizarse al interior y fuera del país.

El exconsejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya, detalló que existe una posibilidad latente de que el expresidente se escape del Perú durante las fiestas navideñas. «Vizcarra tiene autorización para ir a Moquegua, a pasar fiestas navideñas y fiestas de Año Nuevo, no vaya a ser, Bolivia queda a unos pocos kilómetros. ¿Quién es el presidente actual de Bolivia? Uno de los amigos de Vizcarra que fue trasladado en la avioneta pagada por Obraínsa», relató.

El exfuncionario apuntó en su teoría de que, de no existir una prisión domiciliaria o alguna otra medida que pueda evitar el desplazamiento de Vizcarra hacia el sur del país, es inminente la fuga del exjefe de Estado.

«Tenemos esa teoría de que Vizcarra se va a fugar. El próximo año Vizcarra no va a estar. Siempre y cuando el Poder Judicial, de repente, no determine, alguna detención domiciliaria en alguno de los casos», recalcó para radio Exitosa.