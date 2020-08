‘Hombre roca’ teme por la vida de su familia

Luego de revelar que la actual pareja de Ray Sandoval le envió un mensaje preguntándole qué era lo que sentía por ella, Sebastián Lizarzaburu se animó a mostrar la conversación completa que mantuvo con la modelo Andrea Miranda.

Todo inicio cuando el exfutbolista del Sporting Cristal llegó a la casa de Sebastián en estado de ebriedad y reventó las lunas del carro de su mamá para luego darse a la fuga en su lujoso auto Mercedes Benz, donde la modelo iba como copiloto.

Durante una entrevista en el programa “¡En exclusiva!”, la expareja de Andrea San Martín reveló que fue la novia de Sandoval la que inició la conversación para preguntarle sobre los sentimientos que tenía hacia ella.

Luego de leer los mensajes, Sebastián Lizarzaburu dejó en claro que tiene un cariño especial por la madre de Andrea Miranda, pero que los sentimientos hacia la exchica reality ya habían desaparecido.

El ‘Hombre Roca’ cree que Andrea Miranda no es feliz al lado de Ray Sandoval y espera que la justicia castigue al futbolista con todo el peso de la ley por los daños ocasionados.

Debido al ataque, el exchico reality indicó en sus redes sociales que pedirá garantías para su vida y la de la madre de su hija, Andrea San Martín, pues teme que tomen represalias contra su familia.

“Mis papas están asustado, yo también. Voy a pedir garantías contra los dos para mis papás, para mí, para mi hermano, para mi hija sobre todo y hasta inclusive para la mamá de mi hija, ya nada me sorprendería”, sentenció el ‘Hombre Roca’.

Futbolista pide disculpas

Ray Sandoval decidió pronunciarse luego de protagonizar bochornoso escándalo, en el que dañó el auto de la mamá del chico reality Sebastián Lizarzaburu. Más tarde, se comprobó que estaba en estado de ebriedad al momento del accidente, pues en el dosaje etílico, arrojó positivo con 1.73 gramos de alcohol por litro de sangre, triplicando lo estipulado en la ley.

“Bueno, quiero pedir disculpas de antemano por mi acción, creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así, las razones y mis motivos son privadas y no tengo por qué ventilar, con eso no me excuso de mi acto, y es el motivo por el cual mis disculpas públicamente”, dice el futbolista en un comunicado enviado a través de sus historias de Instagram.

Cabe indicar, que el club Sporting Cristal rescindió el contrato de Ray Sandoval de manera unilateral por incumplimiento del jugador a la disciplina del club y a las leyes peruanas.