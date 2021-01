Hospital Villa El Salvador atenderá a familia policial

Un convenio firmado entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SaludPol) permitirá que de ahora en adelante el personal policial y sus familiares asegurados de Lima Sur que requieran atención de emergencia y servicios médicos especializados, puedan ser atendidos en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador (Heves).

ALREDEDOR DE 8000 POLICÍAS RESIDEN EN LOS 13 DISTRITOS DE INFLUENCIA DEL NOSOCOMIO

Son alrededor de 8000 policías que residen en los 13 distritos de influencia del hospital y que con este acuerdo podrán atenderse de manera gratuita sin tener que perder valiosos minutos mientras se trasladan hasta el Hospital de la Sanidad, en caso de emergencias.

SaludPol será el encargado de financiar las atenciones a través de su fondo de aseguramiento y mediante gestiones como la facturación electrónica y el pago por adelantado.

El hospital, actualmente, brinda atenciones especializadas de COVID-19 y atiende de manera gratuita a los asegurados al SIS. No obstante, tras este acuerdo, los pacientes con el seguro policial también podrán atenderse sin necesidad de asumir los costos por la atención particular ni realizar trámites con su aseguradora para la cobertura, ya que ambas instituciones serán quienes realicen los procedimientos administrativos necesarios para no afectar al paciente.