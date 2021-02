Jackpot City Casino, crónica de un atraco perfecto

El atraco más ruinoso de la historia ocurrió sin solución de continuidad. Los improvisados ladrones hicieron sus primeras prácticas en el PayDay 2 -juego simulador de robos que está de moda en la comunidad gamer-, y de ahí mismo, cayeron en el chasco de sus vidas.

Cuarenta millones de soles peruanos quedarían cuidadosamente intactos en la bóveda en tiempo récord.

El autor intelectual o “Dr. Neurus”, apodo virtual del quinto integrante de la banda, propuso como primera medida un ciberataque a la entidad financiera en cuestión. El golpe debía llevarse a cabo en el 2020 pero demoró su accionar por falta de presupuesto. Según la Superintencia de Banca y Seguro del Perú otros bancos sufrieron este tipo de ataques. No el aquí mencionado. Finalmente, aconteció a principios del 2021 y del modo más desopilante.

Neurus llevó su idea a los imberbes gamers desde la plataforma Twitch donde stremeaba cada fin de semana sus mejores jugadas. Simplemente parecía demasiado absurdo y fantasioso su plan, y lo fue. Finalmente, lo fue.

Creó la organización delictiva propia. Reclutó a 4 players. Cada uno de ellos especialista en su campo. “Mister x” jefe de equipo en el trato a los rehenes. “Carolo” experto escapista. “Turco” habilidoso armero y “Queque” aficionado espía.

Utilizando el sistema de alcantarillado de la Municipalidad Distrital de Lima para acceder a la bóveda del banco, Neurus montó su computadora bajo tierra para afinar su plan maestro.

Avanzaban aproximadamente 40 metros escarbando día y noche. Extenuados, pero con un objetivo preciso: riqueza.

Cuando finalmente llegaron a la bóveda debían traspasar un grueso muro de hormigón para ingresar en la acorazada cámara. Abrieron el agujero a mano, pero no accedieron al interior porque uno de los sabuesos perros de patrulla olisqueó puntillosamente los vestigios de tierra húmeda adheridos en las suelas de sus alpargatas. Inmediatamente, fueron reducidos y esposados por los guardias internos del banco.

Si en vez de dedicarse a los videojuegos se hubieran registrado en casino online estarían libres y ricos.

