Jamila echa a Álvaro Paz de la Barra

Pese a que ambos fueron vistos en varias oportunidades, Álvaro Paz de la Barra solo afirmaba que Jamila Dahabreh tenía una amistad con su hermana y por eso compartían en muchas ocasiones, ahora la modelo confirma que sí tuvieron una relación y que el alcalde le pidió perdón cuando la negó públicamente.

MODELO CONFIRMA QUE EL ALCALDE SE ARRODILLÓ PARA PEDIRLE QUE SEA SU ENAMORADA

La rubia se sentó en “Magaly Tv la firme” donde confirmó que inició su romance con Paz de la Barra cuando él ya no estaba con Sofía Franco. A su vez reveló que él le mostró un documento donde acordaba su separación con la ex conductora. En esa línea confesó que el burgomaestre se arrodilló para pedirle que fuera su enamorada.

“Él me mostró un papel que decía que ambos querían divorciarse, solo él tenía que darle algunas cosas y se cerraba el matrimonio. Me pidió de rodillas que seamos enamorados”, confesó asegurando que Sofía le pidió una casa y una pensión económica.

Sin embargo, cuando la negó públicamente por su carrera política, ella decidió alejarse. Lamentablemente Jamila volvió a caer luego de que Álvaro le pidiera perdón de rodillas.

“Cuando dijo lo de la insensatez, casi llorando me pidió perdón y me dijo que me amaba a mi y que por un tema de su política estaba dejando de lado eso”, agrego asegurando que hablaron de tener hijos y de un futuro juntos. “Sí (pensé que era el hombre con el que iba a convivir y casarme) porque lo hablamos”, dijo la modelo.

Por otro lado, descartó tener algún tipo de problema con Sofía Franco, reiterando que cuando tuvo un romance con Álvaro, ellos ya Noé ataban juntos.

“Ella nunca me llamó y no tendría porque. Yo nunca he cruzado en los tiempos de ella y yo no tengo ningún problema con ella ni con ninguna mujer. Yo no me peleo por un hombre, jamás en mi vida, sé mi valor”, señaló Dahabreh.