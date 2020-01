Jazmín en guerra con Latina

No se quedó callada. Jazmín Pinedo dejará todo en manos de sus abogados y recordó que tiene derecho a trabajar como cualquier ciudadana. Ella confirmó que cumplió con su contrato con Mujeres al Mando y dijo que no puede vivir complaciendo a todos.

Jazmín Pinedo se ríe y dice hará polladas para poder pagar la multa impuesta por irse a EEG

“He cumplido mi contrato hasta el último día, si luego mis decisiones no agradaron, no puedo vivir tomando decisiones que agraden a toda la gente a mi alrededor“, expresó la hoy co-conductora de Esto Es Guerra.

Por otro lado, tomó con humor el elevado monto de la multa que tendría que pagar a Latina. “Me voy a vender rifas, voy a hacer mi pollada, ¿De dónde voy a sacar ese dinero por Dios? Se están especulando muchas cosas, estoy tranquila y feliz”, agregó.

Finalmente, la nueva conductora de “Esto es Guerra”, sostuvo que dejó en claro a la producción de su excasa televisora que si la oportunidad se le presentaba, se iría de Mujeres al Mando.

“Recuerdo una última reunión que tuve en el set donde yo trabajaba, estaban todas, los productores, mis compañeras y me hicieron esta pregunta: ¿Jazmín, se especula que tu serías la próxima conductora de EEG? Y yo dije: ‘A mí nadie me ha llamado, pero si me preguntas a mí qué haría si recibiera esa llamada…’ Miré a mi productor a los ojos -y sabes que te miré a los ojos- y te dije que si yo recibía esa llamada, yo me iría. Y me sonrieron y no me dijeron nada. Ahora digo ¿Qué pasó?”, expresó Pinedo.